Profeco emite recomendaciones para comprar en línea durante El Buen Fin 2026

Debido a que muchas personas prefieren realizar compras en línea durante El Buen Fin que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió algunas recomendaciones para que los usuarios tengan una mejor experiencia.

Las compras en línea son una alternativa para quienes no pueden o no quieren acudir de manera presencial a una tienda física, por lo que es importante ingresar únicamente a sitios web conocidos y con buena reputación.

El organismo recuerda a los usuarios que también cuenta con la herramienta Monitoreo de Tiendas Virtuales, a la que pueden ingresar para verificar si los proveedores cumplen con la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Entre las principales recomendaciones está contar con una conexión a internet segura, así como verificar que el sitio web tenga las letras «https» en la barra de direcciones, un candado de seguridad y un certificado vigente.

También se pide a los consumidores leer las políticas de privacidad, así como los términos y condiciones de la compra, costos de envío, cargos adicionales, formas de pago, garantías o servicios y políticas de cambio o devolución.

Los proveedores y prestadores de servicios deben contar con un domicilio físico en el país, números telefónicos y algún medio de contacto al que los consumidores puedan recurrir en caso de necesitar presentar una reclamación. Asimismo, los usuarios deben revisar las características y descripciones de los artículos antes de comprarlos.

En caso de que los pagos se realicen con tarjeta de crédito o débito, se debe verificar que la página en la que se proporcionen los datos bancarios cuente con un certificado de seguridad SSL, que contribuye a proteger la información financiera. También es importante conservar los comprobantes de compra para utilizarlos en caso de alguna reclamación.

Cualquier incidente se puede reportar ante la Profeco a través de sus diferentes medios de contacto o acudir directamente a las oficinas del organismo.