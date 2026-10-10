Profeco y Condusef invitan a crear hábitos financieros para cuidar la economía del hogar

Destinar una parte de los ingresos semanales, quincenales o mensuales al ahorro o la inversión no es algo que todas las personas puedan realizar, y aunque el ahorro es uno de los principales propósitos de Año Nuevo, es común que se abandone al poco tiempo.

Es por eso que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) invitan a los usuarios a crear hábitos financieros siguiendo algunas recomendaciones.

En la Revista del Consumidor de octubre se puede encontrar una guía de consejos para construir una disciplina económica duradera.

Tanto la Profeco como la Condusef señalan que las finanzas sanas se construyen de forma gradual, mediante pequeñas acciones que pueden ser sostenibles a largo plazo.

La clave para lograrlo de acuerdo a los organismos, es la constancia y tener una meta clara; solo así se puede determinar el avance.

Hábitos a aplicar

Las personas que quieran organizar mejor sus ingresos deben separar una parte del dinero, sin importar la cantidad, y guardarla o transferirla a una cuenta separada.

La Profeco recomienda iniciar con montos bajos, desde 20 hasta 50 pesos semanales, que ayudan a crear el hábito del ahorro. También se puede establecer un propósito para ese dinero, a fin de que sirva de motivación.

Registrar los gastos diarios es importante, además de analizar, antes de hacer una compra, si realmente es necesaria. Al comprar la despensa, se recomienda limitarse a la lista de los productos que se requieren.

Antes de comprar un producto, se debe analizar si realmente es necesario y evitar caer en ofertas solo por su precio.

Otro hábito para evitar los llamados "gastos hormiga", es preparar los alimentos y las bebidas en casa, para no comprar en la calle y así no salirse del presupuesto diario.

Para eliminar las tentaciones digitales, se deben desactivar las notificaciones de las tiendas en línea y cancelar las suscripciones a plataformas digitales que ya no se utilicen.

Los traslados también se deben planear con anticipación para no depender de taxis o aplicaciones.