Promete Sheinbaum consolidación fiscal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó este martes que el paquete económico para 2027 contemplará una "paulatina consolidación fiscal" sin sacrificar la inversión pública ni el gasto en bienestar, salud y educación, al defender la estabilidad de la economía pese a las tensiones comerciales con Estados Unidos. y el complejo escenario internacional.

"Será un proyecto responsable que, al mismo tiempo que garantiza una paulatina consolidación fiscal, mantiene inversión y bienestar, salud y educación", afirmó la mandataria durante su segundo informe de Gobierno desde el Palacio Nacional y tras casi dos años de asumir la Presidencia, en octubre de 2024.

La mandataria defendió la recuperación de una mayor participación del Estado en la economía, uno de los ejes de su proyecto político, "no significa abandonar la disciplina fiscal ni asumir que el desarrollo depende exclusivamente de mayor gasto público".

Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, defendió las Megaobras de la 4T impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante sus más de 300 invitados, entre los que destacaron su gabinete legal y ampliado, gobernadores y gobernadoras, así como invitados especiales, la Presidenta de México habló de los avances del Tren Maya, Mexicana de Aviación, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Interoceánico, obras insignias de la Cuarta Transformación.

[M?XICO 2A Y 6A]