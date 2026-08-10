Promovieron más de 19 divorcios al día en Durango durante el primer semestre

Entre enero y junio del presente año se contabilizaron tres mil 358 juicios de divorcio a nivel estatal, lo que significó un promedio de 19.5 divorcios promovidos diariamente.

Durante la primera mitad del 2026, la estadística mensual del Poder Judicial del Estado reportó 525 juicios de divorcio emprendidos en enero, 546 en febrero, 553 en marzo, 600 en abril, 549 en mayo y 585 en junio. En conjunto, estos registros sumaron los tres mil 358 juicios reportados por los juzgados de primera instancia.

El comparativo también resaltó que en el mismo periodo de 2025 se habían contabilizado tres mil 50 juicios, por lo que el primer semestre de 2026 cerró con un aumento de 308 procesos, equivalente a aproximadamente 10 por ciento.

Esto significa que, en promedio, durante los primeros seis meses de este año se iniciaron alrededor de 56 juicios adicionales por mes respecto al promedio mensual registrado en el mismo lapso de 2025.

La estadística del Poder Judicial también permite observar la distribución de los procesos según el tipo de divorcio, pues del total acumulado en enero-junio de 2026, dos mil 951 correspondieron a divorcios incausados, equivalentes al 88 por ciento, mientras que 407 fueron por mutuo consentimiento, que significaron el 12 por ciento restante. Por lo tanto, prácticamente nueve de cada diez procesos registrados correspondieron a la modalidad incausada.