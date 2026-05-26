Promueven acercamiento de estudiantes a justicia electoral en Durango

Con el propósito de fortalecer la formación académica y profesional de las y los estudiantes, así como promover el intercambio de conocimientos en materia jurídico-electoral, el Tribunal Electoral del Estado de Durango y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango firmaron un convenio de colaboración interinstitucional.

El convenio contempla acciones conjuntas en materia de capacitación, actividades académicas, difusión de la cultura democrática, intercambio institucional, así como la apertura de espacios para la realización de servicio social y prácticas profesionales, permitiendo acercar al estudiantado al ámbito de la justicia electoral.

La firma se realizó en la Sala de Sesiones del Tribunal Electoral del Estado de Durango y fue encabezada por la presidenta del Tribunal en mención, Blanca Yadira Maldonado Ayala, y el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Edgar Alan Arroyo Cisneros.

Como testigos de la firma participaron Damián Carmona Gracia, secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral, y Alma Patricia Hermosillo Rodríguez, secretaria Académica de la Facultad.

Con estas acciones se busca fortalecer la cultura democrática y contribuir a la formación de nuevas generaciones de profesionistas comprometidos con la legalidad y la justicia electoral.