Propietarios recuperan dos vehículos que habían sido robados en Durango
Dos vehículos que contaban con reporte de robo fueron recuperados por sus propios propietarios durante el lunes 24 de agosto en distintos puntos de la ciudad de Durango; en uno de los casos, la unidad fue localizada después de seguir el recorrido captado por cámaras de seguridad.
El primero de los casos fue reportado alrededor de las 11:00 horas, cuando Miguel informó que había recuperado un automóvil de la marca Ford, línea Fusion, modelo 2007, de color rojo, que le había sido robado durante la madrugada del pasado 17 de agosto.
Según la información recopilada, aproximadamente a las 03:00 horas del lunes observó que dos personas circulaban a bordo de su automóvil por calles de la colonia Universal, por lo que decidió seguirlas. Momentos después encontró la unidad sola y con las llaves puestas, por lo que la llevó hasta su domicilio.
Horas más tarde, alrededor de las 20:30, Juan Raúl reportó la localización de una camioneta de la marca Nissan, tipo pick up, modelo 1995, de color blanco, que le había sido robada la noche anterior y por la cual ya había presentado una denuncia.
El propietario explicó que logró seguir el rastro de la camioneta gracias a las imágenes captadas por cámaras de seguridad de una ferretería, en las que observó que la unidad había circulado desde la calle 5 de Mayo hacia el bulevar Francisco Primo de Verdad.
Tras realizar un recorrido por el sector, aproximadamente a las 19:30 horas encontró la camioneta abandonada en un terreno baldío cercano al bulevar Primo de Verdad. Al revisarla, descubrió que le habían retirado la batería, el estéreo y diversa herramienta que utilizaba para trabajar.
En ambos casos, los propietarios informaron a las autoridades sobre la recuperación de sus vehículos y manifestaron que acudirían ante la Fiscalía General del Estado de Durango para realizar los trámites correspondientes relacionados con las denuncias que previamente habían presentado.