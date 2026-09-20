Proponen ampliar participación ciudadana en Consejo Consultivo de Catastro

Una representación de la sociedad civil es necesaria en el Consejo Consultivo de Catastro, por lo que regidores se pronunciaron en la Comisión de Gobernación y votaron en contra del dictamen, al considerar insuficientes los dos espacios ciudadanos frente a cinco representaciones gubernamentales.

La propuesta que se hizo en su lugar fue ampliar la participación ciudadana para incluir representantes de organismos vinculados directamente con los temas que aborda el Consejo, como algunas cámaras empresariales de vivienda, inmobiliarias, el Colegio de Arquitectos, el Consejo del Sector Privado Empresarial, entre otros.

El regidor Francisco Franco Soler destacó que se requiere la participación de especialistas y de la sociedad civil, y que esto no debe verse como un obstáculo para las decisiones gubernamentales, pues permite enriquecer los proyectos, transparentarlos y construir mejores soluciones para la ciudad.

Indicó que la propuesta contemplaba únicamente dos espacios para representantes de la sociedad civil y cinco de representación gubernamental, por lo que no se garantizaba ni pluralidad ni equilibrio.

Por su parte, la regidora Mariana Verduga Palencia expresó que los consejos consultivos deben cumplir con el propósito de incorporar diferentes voces y generar contrapesos, para evitar que su integración quede concentrada mayoritariamente en representantes del propio gobierno.

La postura de los regidores no se limita al Consejo Consultivo de Catastro, sino que advierten que será un principio que defenderán en la integración de los diferentes consejos municipales.