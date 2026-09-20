Proponen en Durango sanciones por abandonar residuos voluminosos en espacios públicos

Establecer jornadas mensuales para el retiro de colchones, muebles, electrodomésticos y otros residuos voluminosos en los 39 municipios del estado es el objetivo de una iniciativa de reforma a la Ley del Municipio Libre, con la que se busca reducir riesgos de contaminación e inundaciones.

La propuesta fue presentada por la diputada local Gabriela Vázquez Chacón, quien señaló que estos objetos suelen terminar en calles, lotes baldíos, arroyos y otros espacios públicos, donde pueden obstruir el paso del agua durante la temporada de lluvias.

La iniciativa plantea que los ayuntamientos programen y difundan con anticipación las jornadas de acopio y recolección, para que las familias tengan alternativas para deshacerse de objetos que no pueden ser retirados mediante el servicio ordinario de basura. Cada municipio determinaría los residuos considerados de recolección especial, de acuerdo con sus necesidades y la normativa aplicable.

También se propone establecer reglas y sanciones específicas para quienes abandonen este tipo de desechos en la vía pública, barrancas, arroyos, lotes baldíos o sitios no autorizados , además de acompañar las acciones con campañas de información.

Vázquez Chacón señaló que la prevención resulta especialmente relevante en comunidades rurales antes de la temporada de lluvias, al considerar necesario mantener despejados caminos, cauces y espacios por donde debe circular el agua. La propuesta también plantea una participación conjunta entre autoridades municipales y ciudadanía para reducir la acumulación de estos residuos.