Proponen estrategia de lectura para abatir rezago educativo en Durango

Mejorar la comprensión lectora, la comunicación escrita y las habilidades matemáticas y científicas de estudiantes de educación básica y media superior es el objetivo de una iniciativa que busca establecer estrategias permanentes contra el rezago educativo en Durango.

La propuesta contempla que la Secretaría de Educación del Estado implemente diagnósticos sobre los aprendizajes, acompañamiento pedagógico, formación docente y materiales de apoyo, además de dar atención prioritaria a los alumnos que enfrenten mayores dificultades. También establece que estas acciones no impliquen evaluaciones punitivas para los maestros ni cargas burocráticas innecesarias.

La iniciativa fue presentada por la diputada local Ana María Durón Pérez, quien expuso como argumento el bajo desempeño de estudiantes mexicanos en evaluaciones internacionales. Entre las cifras que citó se encuentran los resultados de PISA 2025, en la que se obtuvieron 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias.

También señaló que solo tres de cada 10 estudiantes del país alcanzan el nivel básico de conocimientos matemáticos.

El planteamiento busca que el fortalecimiento de estos aprendizajes sea una tarea permanente, para que niñas, niños y jóvenes desarrollen capacidades de comprensión, razonamiento, resolución de problemas y análisis de información.