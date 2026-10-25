Proponen garantizar educación bilingüe en comunidades indígenas de Durango

Una iniciativa que plantea reformar la Ley de Educación del Estado busca garantizar que estudiantes de comunidades indígenas reciban educación en su lengua materna y en español, a fin de reducir las barreras de comunicación en las aulas y facilitar el aprendizaje.

La propuesta fue presentada por el diputado local Iván Soto Mendía, quien planteó que el personal docente asignado a escuelas de comunidades indígenas pueda hablar, comprender y utilizar de manera funcional la lengua de la localidad donde trabaja, además de contar con conocimientos culturales y pedagógicos para la enseñanza bilingüe.

Como parte de los motivos de la iniciativa, el legislador citó datos del Censo de Población y Vivienda 2020, según los cuales el 2.72 por ciento de la población de tres años y más en Durango hablaba alguna lengua indígena. De ese grupo, el 18.02 por ciento no hablaba español.

En el municipio de Mezquital, la proporción es mayor, pues casi 84 de cada 100 habitantes de tres años y más hablaban una lengua indígena y poco más de 22 de cada 100 hablantes no se comunicaban en español. Estas condiciones representan un desafío para la enseñanza y para la comunicación entre las escuelas y las familias.

La iniciativa también propone establecer programas permanentes de formación, actualización y capacitación para docentes, directivos y personal de apoyo, con contenidos acordes con las características lingüísticas de cada región. Asimismo, plantea favorecer la adscripción de maestras y maestros en las regiones lingüísticas a las que pertenecen, conforme a las disposiciones del servicio educativo.

Soto Mendía, quien es integrante de un pueblo originario y maestro de telesecundaria en la zona indígena de Mezquital, destacó la importancia de considerar las lenguas y culturas de los pueblos o’dam, au’dam, wixárika, mexicanero y rarámuri en los procesos educativos.