Durango

SUICIDIO

Proponen incorporar bienestar digital a la prevención de suicidio en Durango

Consideran necesario fortalecer capacidades para un uso consciente y saludable de las redes sociales.

Proponen incorporar bienestar digital a la prevención de suicidio en Durango

Proponen incorporar bienestar digital a la prevención de suicidio en Durango

JUAN M. CÁRDENAS
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Las redes sociales y otros entornos digitales podrían ser considerados dentro de las estrategias de prevención del suicidio y promoción de la salud mental en Durango, mediante la incorporación del concepto de “bienestar digital” a la legislación estatal.

La propuesta fue presentada por la diputada local Sughey Torres Rodríguez, a nombre del grupo parlamentario del PRI, quien planteó reformar la Ley de Salud Mental y Prevención de Adicciones del Estado para incorporar acciones de educación, orientación y sensibilización dirigidas principalmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

La iniciativa también incorpora el concepto de “contaminación digital”, definido como la exposición reiterada o acumulativa a contenidos, mensajes o dinámicas digitales que puedan afectar el bienestar emocional y la percepción que una persona tiene de sí misma, de los demás o de determinadas conductas.

El planteamiento busca desarrollar habilidades socioemocionales y pensamiento crítico que permitan identificar contenidos perjudiciales, reconocer señales de deterioro de la salud mental y prevenir situaciones como violencia, acoso, discriminación o manipulación en espacios digitales.

Torres Rodríguez señaló que la prevención del suicidio no debe limitarse a la atención de las crisis, sino considerar los entornos donde transcurre la vida cotidiana, como la familia, las escuelas, los centros de trabajo, las comunidades y las plataformas digitales.


La legisladora sostuvo que las redes sociales se han convertido en una extensión de la vida cotidiana, donde las personas establecen relaciones y reciben aceptación o rechazo, por lo que consideró necesario fortalecer capacidades para un uso consciente y saludable de estas herramientas, así como las redes de apoyo y la búsqueda oportuna de ayuda.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: suicidio Durango prevención redes, suicidio, prevención, vida

               

                
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