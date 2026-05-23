Proponen integrar el deporte a estrategias de salud mental en Durango

Existe una propuesta de reformas a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado y a la Ley de Salud Mental, con el objetivo de incorporar la activación física como parte de las estrategias de prevención de enfermedades, trastornos emocionales y adicciones.

El diputado local Fernando Rocha Amaro explicó que el deporte debe asumirse como una herramienta de transformación social y no únicamente como una actividad recreativa. Consideró que la práctica deportiva ayuda a mantener a niñas, niños y jóvenes alejados de entornos de riesgo y contribuye a fortalecer la convivencia familiar y comunitaria.

“Cuando un niño está en una cancha, difícilmente estará en la calle con malas compañías; cuando un joven tiene una meta deportiva, encuentra dirección”, expresó al presentar la iniciativa ante el Congreso del Estado.

La propuesta contempla modificar la Ley de Cultura Física y Deporte para establecer expresamente que la práctica deportiva forma parte del cuidado integral de las personas y de la construcción de una sociedad más sana.

Asimismo, plantea integrar al Instituto Estatal del Deporte como actor estratégico dentro de las políticas de salud mental, participando en programas donde la actividad física sea utilizada como herramienta preventiva, terapéutica y de reintegración social.

Rocha Amaro agregó que el deporte es un derecho reconocido constitucionalmente y sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar su acceso. Añadió que, además de combatir enfermedades como obesidad y diabetes, la actividad física representa una alternativa positiva frente a problemas de ansiedad, depresión y estrés que afectan principalmente a jóvenes expuestos a presiones sociales y al impacto de las redes digitales.