Proponen llevar juegos tradicionales a escuelas y comunidades de Durango

La delegación duranguense obtuvo 12 medallas durante el XXVII Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales 2026, realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde participaron representantes de distintas entidades del país.

El resultado fue destacado por la diputada local Gabriela Vázquez Chacón, quien señaló que estas disciplinas, entre ellas el ulama, la pelota mixteca y el tiro con arco , forman parte de una herencia cultural que requiere espacios para su práctica y transmisión a las nuevas generaciones.

La legisladora consideró necesario acercar los juegos tradicionales a escuelas y comunidades, con el propósito de que niñas, niños y jóvenes conozcan estas actividades, que además de preservar costumbres e identidad cultural, contribuyen al desarrollo de habilidades físicas, concentración y coordinación.

También destacó los beneficios de la actividad deportiva para la salud física y menta l, así como para la convivencia familiar y comunitaria.

La legisladora duranguense reconoció el esfuerzo de los participantes, sus entrenadores y familias, quienes acompañaron a esta delegación durante la competencia nacional.