EL SIGLO DE DURANGO

Desde el año 2017, el Salario Mínimo General (SMG) ha registrado una recuperación, efectos positivos y ausencia de efectos negativos. Sin embargo, se debe seguir avanzando hacia la meta del 2030 y mejorar el conjunto de los salarios.

En rueda de prensa virtual, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (una iniciativa de articulación de 60 organizaciones de la sociedad civil mexicana) planteó que el salario mínimo para 2027 debería ser de 345 pesos, con lo que se avanza a la meta del 2030: un salario mínimo equivalente al costo de 2.5 canastas básicas.

Asimismo, se estableció que, para mejorar el conjunto de los salarios, es indispensable realizar acciones complementarias que impulsen la productividad y reduzcan la informalidad.

"Aprobar este monto para 2027 no sólo es posible, sino necesario, pues actualmente al salario mínimo general le faltan 452 pesos al mes para cubrir el umbral de pobreza familia", se enfatizó.

Por lo que esta organización presentó ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) la propuesta técnica con la que fundamenta, con datos duros y evidencias, que es factible que el salario mínimo sea de 345 pesos diarios, y para el caso de la frontera, aplicar solamente el ajuste inflacionario.

El documento demuestra que la recuperación del salario mínimo ha sido fundamental para la mejora del ingreso laboral que ha permitido la reducción de la pobreza, sin causar efectos inflacionarios, ni tampoco un "efecto faro" que distorsione el conjunto de los salarios, ni ha sido factor en la informalidad laboral.

"Por tanto, la recuperación es necesaria y factible si se hace de manera temporal, gradual, cuidadosa y diferenciada", se enfatizó.

Asimismo, se estableció que la acción más urgente corresponde al Gobierno, ya que se debe corregir la política fiscal para que cada peso extra que paguen las empresas llegue íntegramente a trabajadores con los salarios más bajos.