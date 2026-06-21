Proponen tipificar y sancionar el abandono de animales en Durango

El abandono de animales podría ser sancionado con penas de prisión y multas económicas en Durango, de aprobarse una iniciativa de reforma al Código Penal que busca tipificar esta conducta como delito y reforzar la protección de los seres sintientes.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, el diputado local Fernando Rocha Amaro presentó la propuesta, con la que se plantea imponer sanciones de seis meses a dos años de prisión, además de multas de 100 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) , para quienes abandonen a un animal bajo su cuidado y lo coloquen en una situación de riesgo.

El legislador explicó que la medida busca atender una problemática que, además de impactar en el bienestar animal, tiene implicaciones en materia de salud pública y seguridad, debido al aumento de perros y gatos en situación de calle en distintas zonas del estado.

La iniciativa también contempla agravantes cuando el abandono ocurra en carreteras o sitios de mayor riesgo, así como en casos donde la omisión derive en la muerte del animal. Además, prevé la inhabilitación temporal para la tenencia de animales a quienes incurran en este tipo de conductas.

Rocha Amaro argumentó que la reforma busca fortalecer la cultura de responsabilidad hacia los animales y generar mecanismos de prevención, bajo el criterio de que la protección de estos también influye en la convivencia social y en la formación de una sociedad más consciente sobre el cuidado de su entorno.