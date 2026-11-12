Proponen tres días pagados al año para cuidar a tu mascota; estos serían los requisitos

Cuando una mascota enferma o necesita una operación, sus cuidados pueden convertirse en una preocupación para toda la familia. Para quienes trabajan, además, surge la dificultad de acompañarla sin comprometer sus ingresos o utilizar sus vacaciones.

Ante estas situaciones, en el Senado de la República se impulsa una propuesta para reconocer el cuidado de animales de compañía dentro de los permisos laborales remunerados en México.

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La iniciativa, presentada por la senadora Blanca Judith Díaz Delgado, de Morena, plantea otorgar hasta tres días de permiso con goce de sueldo al año a las personas trabajadoras que acrediten que su mascota necesita cuidados por un problema de salud.

¿En qué casos se podría solicitar?

El proyecto busca modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para incorporar este permiso en los ámbitos que regulan ambas legislaciones.

La propuesta contempla situaciones como enfermedad grave, accidente, intervención quirúrgica o tratamiento veterinario indispensable. La ausencia tendría que estar respaldada por una necesidad de cuidados del animal.

De esta manera, quienes deban acompañar a sus mascotas durante una situación delicada de salud podrían contar con un permiso remunerado, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

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¿Qué requisitos plantea?

Para acceder al permiso, la persona trabajadora tendría que presentar un certificado expedido por un médico veterinario con cédula profesional.

El documento deberá precisar el tiempo durante el cual la mascota necesita cuidados e incluir el nombre del trabajador propietario del animal.

El proyecto también contempla que las condiciones para otorgar la licencia se desarrollen mediante lineamientos de la autoridad competente.

Buscan reconocer las responsabilidades de cuidado

La propuesta parte del reconocimiento de que los animales de compañía forman parte de muchos hogares y que atender una emergencia veterinaria exige tiempo y disponibilidad de sus responsables.

En su exposición de motivos, la legisladora advierte que la falta de un permiso específico puede llevar a los trabajadores a utilizar vacaciones, negociar ausencias sin sueldo o enfrentar descuentos cuando necesitan atender a sus mascotas.

La intención es facilitar que las personas puedan cumplir con estas responsabilidades de cuidado sin comprometer sus ingresos durante los días contemplados en la licencia.

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El permiso todavía no está aprobado

Aunque la iniciativa ya fue presentada, los tres días pagados aún no constituyen un derecho laboral vigente en México.

El Sistema de Información Legislativa registra su publicación en la Gaceta del Senado el 14 de octubre de 2026 y su turno a comisiones para análisis y dictamen.

Para convertirse en una obligación legal, la reforma deberá completar el proceso legislativo y publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Por ahora, las personas trabajadoras no pueden exigir estos tres días como una prestación establecida por esta propuesta, aunque sus centros de trabajo podrían contar con políticas internas o acuerdos que permitan ausentarse para atender una emergencia veterinaria.