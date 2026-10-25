¡Las croquetas primero! Reportan mayor gasto en alimento para mascotas que en pañales en México

Al hacer cuentas para el supermercado, cada compra compite por un espacio en el presupuesto. Entre alimentos, artículos de limpieza y productos de cuidado personal, hay un gasto que también reclama su lugar: llenar el plato de los integrantes de cuatro patas.

El alimento para mascotas habría superado a los pañales en su participación dentro del gasto de los hogares mexicanos, de acuerdo con análisis publicados a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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Uno de estos ejercicios, difundido por México Pragmático, señala que, por cada mil pesos de gasto de los hogares, 4.20 pesos correspondieron a alimento para mascotas y 3.61 pesos a pañales.

La comparación coloca a la alimentación de los animales de compañía por encima de ese producto de higiene en el conjunto del consumo analizado. Se trata de una interpretación publicada sobre la encuesta, no de una conclusión corroborada directamente en los resultados oficiales del INEGI.

El costal también entra en las cuentas

El interés de la comparación está en el destino del dinero: la comida de perros, gatos y otras mascotas tiene un espacio dentro de las compras domésticas.

Además, el rubro es más amplio que las croquetas. El catálogo de gastos de la ENIGH 2024 contempla alimento seco y húmedo para perros y gatos, además de comida para peces, tortugas, pájaros y otras mascotas.

Por ello, hablar de alimento para animales de compañía resulta más preciso que reducir toda la compra a los costales que se adquieren para los perros.

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¿Las croquetas son una prioridad sobre los pañales?

Que un producto concentre más gasto a escala nacional no significa que cada familia lo coloque por encima de otro al organizar sus compras.

La comparación tampoco permite afirmar que los mexicanos prefieran tener mascotas en lugar de hijos. Para interpretar los montos habría que considerar cuántos hogares compran cada producto, sus precios y las cantidades adquiridas.

Asimismo, comparar alimento para mascotas con pañales es distinto de calcular el costo completo de mantener un animal de compañía o criar a un hijo.

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Como contexto, la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2021 del INEGI encontró mascotas en 69.8% de los hogares mexicanos, prácticamente siete de cada 10. Aunque corresponde a otro año y otro ejercicio estadístico, el dato permite dimensionar su presencia en la vida familiar.

La comparación entre croquetas y pañales pone la atención en una compra cotidiana que acompaña a millones de hogares. Porque adoptar una mascota también implica asumir una cuenta recurrente: su comida debe tener espacio en el presupuesto antes de que se termine el costal.