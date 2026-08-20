Protestan en Durango por muertes de ciclistas en atropellamientos

Una manifestación pacífica fue realizada por integrantes de la comunidad ciclista y sociedad civil en Durango, afuera de la Subsecretaría de Movilidad y Transportes del Estado de Durango, para exigir mayor seguridad al transitar por las calles y evitar más muertes de ciclistas en atropellamientos.

Integrantes de la comunidad Barrio en Bikas y personas de la sociedad civil acudieron con veladoras para recordar a los ciclistas fallecidos y exigir que no haya más atropellamientos ni muertes en la ciudad.

El municipio de Durango se encuentra en quinto lugar entre los municipios con más ciclistas muertos en hechos viales al año, mientras que Gómez Palacio ocupa el primer lugar, con 10 y 20 muertes, respectivamente, afirmó Gerhard Favela Pérez, integrante de Barrio en Bikas.

Destacó que la vialidad más peligrosa del país para peatones y ciclistas es el bulevar Ejército Mexicano, en Gómez Palacio.

Precisamente, entre los factores que inciden en estas muertes se encuentran el mal diseño de las calles y la poca cultura vial, debido a que no se respeta al peatón ni a los ciclistas.

“Las muertes viales no son un accidente, también es una decisión política de indiferencia, de inacción. La Subsecretaría de Movilidad tiene que hacer valer la Ley de Movilidad”, expresó.

El activista destacó que existen pendientes en cuanto al cumplimiento de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, como realizar auditorías viales en los puntos donde se registran constantemente accidentes, aplicar una estrategia de movilidad y crear un sistema con participación ciudadana.

Además, señaló la necesidad de contar con vialidades que cumplan con criterios de diseño y que den prioridad a peatones y ciclistas, así como garantizar que estas disposiciones se respeten para brindar seguridad a quienes transitan por esas rutas.