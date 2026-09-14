Proyectarán 'Hidalgo: La historia jamás contada' en la Cineteca de Durango

En medio de las celebraciones mexicanas, la Cineteca de Durango tendrá este martes 15 de septiembre una opción cinematográfica relacionada directamente con uno de los personajes centrales de la Independencia de México, con la proyección de Hidalgo: La historia jamás contada.

Una mirada distinta a Miguel Hidalgo

Dirigida por Antonio Serrano y protagonizada por Demián Bichir, la cinta aborda una faceta de Miguel Hidalgo y Costilla que va más allá de su participación en el inicio del movimiento independentista. La producción presenta diferentes etapas de su vida y busca mostrar al personaje detrás de la figura histórica que tradicionalmente aparece en los libros escolares.

En el reparto también aparece Ana de la Reguera, dentro de una historia que combina elementos biográficos, drama y acontecimientos vinculados con los años previos al levantamiento insurgente.

Septiembre con cine de temática histórica

La programación de la Cineteca de Durango durante septiembre ha incluido producciones relacionadas con personajes de la Independencia. El pasado 8 de septiembre fue programada Morelos, mientras que ahora será el turno de la cinta centrada en Miguel Hidalgo.

¿Cuándo se verá?

De esta manera, quienes busquen una actividad cultural antes de las celebraciones de la noche podrán acudir a alguna de las tres exhibiciones programadas para este martes. La elección de la película coincide con una de las fechas de mayor carga histórica para el país, pues las funciones se realizarán precisamente el 15 de septiembre , a unas horas de la tradicional conmemoración del Grito de Independencia.

La película estará disponible en tres funciones durante el día: 16:30, 18:45 y 21:00 horas, como parte de la cartelera de septiembre preparada por el recinto cultural en colaboración con el cineclub Piloncillo.