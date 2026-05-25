Kiosko

cineteca

Proyectarán 'Remando como un solo hombre' este martes en Durango

Un plan diferente entre semana para aquellos amantes del cine que buscan un plan que apoye lo local.

FOTO: IMDb

FOTO: IMDb

EMILIO BARRIENTOS
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Este martes 26 de mayo se llevará a cabo la proyección de la película Remando como un solo hombre en la Cineteca de Durango, con tres funciones programadas a lo largo del día para el público interesado.

Los horarios disponibles serán a las 4:30 de la tarde, 6:45 de la tarde y 9:00 de la noche, brindando distintas opciones para quienes deseen asistir a alguna de las funciones.

Una historia centrada en el esfuerzo colectivo

La cinta presenta una narrativa enfocada en el trabajo en equipo, la disciplina y la superación personal. A través de un contexto deportivo, la historia muestra cómo la coordinación y la confianza entre los integrantes de un grupo pueden marcar la diferencia para alcanzar un objetivo común.

Este tipo de producciones suelen destacar por su mensaje motivacional, abordando retos personales y colectivos que conectan con el público desde distintas perspectivas.

Opción para los amantes del cine


La proyección forma parte de la oferta cinematográfica disponible en la ciudad, sumándose a las actividades culturales que pueden disfrutarse entre semana. Las tres funciones permiten mayor flexibilidad para quienes buscan un espacio para ver cine fuera de los horarios habituales.


Para quienes estén interesados, se recomienda llegar con anticipación a la función de su elección, ya que este tipo de proyecciones suele atraer a público que busca propuestas diferentes dentro de la cartelera local.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Remando como un solo hombre película cineteca durango quienes, público, tres, martes

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Kiosko
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas