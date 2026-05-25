Proyectarán 'Remando como un solo hombre' este martes en Durango

Este martes 26 de mayo se llevará a cabo la proyección de la película Remando como un solo hombre en la Cineteca de Durango, con tres funciones programadas a lo largo del día para el público interesado.

Los horarios disponibles serán a las 4:30 de la tarde, 6:45 de la tarde y 9:00 de la noche, brindando distintas opciones para quienes deseen asistir a alguna de las funciones.

Una historia centrada en el esfuerzo colectivo

La cinta presenta una narrativa enfocada en el trabajo en equipo, la disciplina y la superación personal . A través de un contexto deportivo, la historia muestra cómo la coordinación y la confianza entre los integrantes de un grupo pueden marcar la diferencia para alcanzar un objetivo común.

Este tipo de producciones suelen destacar por su mensaje motivacional, abordando retos personales y colectivos que conectan con el público desde distintas perspectivas.

Opción para los amantes del cine

La proyección forma parte de la oferta cinematográfica disponible en la ciudad, sumándose a las actividades culturales que pueden disfrutarse entre semana. Las tres funciones permiten mayor flexibilidad para quienes buscan un espacio para ver cine fuera de los horarios habituales.

Para quienes estén interesados, se recomienda llegar con anticipación a la función de su elección, ya que este tipo de proyecciones suele atraer a público que busca propuestas diferentes dentro de la cartelera local.