Proyectos fortalecen a la economía estatal

El siglo de durango

JUAN M. C?RDENAS

El siglo de durango

El fortalecimiento de la seguridad, la consolidación de inversiones y los apoyos al sector rural forman parte de la estrategia para mantener el crecimiento económico y social en Durango, de acuerdo con un balance presentado por la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Durango.

Entre los rubros destacados se encuentran los proyectos agroindustriales en marcha, considerados como una oportunidad para ampliar la capacidad productiva del campo y la industria, así como generar nuevas fuentes de empleo en distintas regiones del estado.

Desde el Congreso local se subrayó que estas inversiones, junto con las políticas de estabilidad y seguridad, buscan fortalecer las condiciones para atraer capital y brindar mayor certidumbre a las familias duranguenses.

Además, se resaltaron acciones dirigidas al sector agropecuario, como la entrega de suplemento alimenticio para ganado y las medidas implementadas para atender retos sanitarios, con el objetivo de proteger la actividad productiva y el patrimonio de los productores.

El Poder Legislativo reiteró que dará seguimiento a los proyectos estratégicos y mantendrá el respaldo institucional a las acciones orientadas a mejorar la calidad de vida y atender las principales demandas.