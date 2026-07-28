Publican convocatoria para cargos en Consejos Municipales; hay 34 vacantes | Requisitos

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango publicó la convocatoria para cubrir 34 vacantes en Consejos Municipales Electorales que son cabeceras de Distrito; órganos que participarán en la organización y vigilancia de los próximos dos procesos electorales locales.

Según el acuerdo aprobado por el Consejo General del IEPC, las vacantes corresponden a los Consejos de los municipios de Cuencamé, Durango, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Lerdo, Mapimí, Pueblo Nuevo y Santiago Papasquiaro, por lo que se invitó a la ciudadanía interesada a participar en el proceso de selección.

Entre los requisitos se estableció contar con ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos, ser originario de Durango o acreditar una residencia mínima de dos años en el estado y disponer de credencial para votar vigente. Además, las personas aspirantes deberán acreditar conocimientos suficientes para el desempeño del cargo y contar con reconocida honestidad.

La convocatoria también establece que quienes participen no deberán haber sido dirigentes de partidos políticos , candidatos a un cargo de elección popular ni haber ocupado cargos de elección durante los últimos tres años. Asimismo, no podrán desempeñar determinados cargos de alto nivel en la administración pública, salvo que se hayan separado de ellos con al menos un año de anticipación.

De igual forma, el IEPC señaló que las personas aspirantes no deberán contar con condenas por delitos dolosos, aparecer en el Registro Nacional o Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, ni tener sentencia firme por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad sexual, violencia familiar o por incumplimiento de obligaciones alimentarias.

Las bases de la convocatoria, así como el procedimiento de registro y la distribución de las vacantes, pueden consultarse en el portal oficial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango.