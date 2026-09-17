¿Pueden cobrarte sin sacar la tarjeta? Así opera el fraude del 'toque fantasma'

Los pagos sin contacto permiten realizar compras en cuestión de segundos, pero esa misma comodidad también puede ser aprovechada por delincuentes para intentar cargos sin que la víctima lo advierta.

La modalidad ha sido denominada “toque fantasma” y aprovecha la tecnología NFC incluida en algunas tarjetas bancarias, teléfonos celulares y relojes inteligentes. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha advertido que los delincuentes pueden utilizar terminales portátiles para tratar de procesar pagos no autorizados.

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¿Cómo funciona el “toque fantasma”?

La tecnología NFC, comunicación de campo cercano, permite intercambiar información entre una tarjeta o dispositivo y una terminal cuando ambos se encuentran a unos cuantos centímetros.

En este fraude, una persona podría acercar discretamente una terminal de cobro a la bolsa, mochila o bolsillo donde la víctima guarda su tarjeta. Si el monto se encuentra dentro del límite permitido para operaciones sin contacto, existe la posibilidad de que la transacción sea procesada sin solicitar el NIP.

Los delincuentes buscarían realizar cargos pequeños, pues estos tienen mayores posibilidades de pasar inadvertidos y, dependiendo del banco y la tarjeta, pueden no requerir una autenticación adicional.

Sin embargo, esto no significa que cualquier persona pueda vaciar una cuenta con solo caminar junto a una víctima. Las operaciones están sujetas a límites, sistemas de detección bancaria y otros controles. Además, las billeteras digitales instaladas en celulares generalmente requieren que el dispositivo sea desbloqueado o que el usuario autorice el pago.

¿Dónde podría ocurrir?

El riesgo sería mayor en sitios donde la cercanía entre personas resulta habitual, como:

Transporte público.

Mercados y tianguis.

Conciertos o festivales.

Centros comerciales.

Filas y eventos masivos.

En estos lugares, los responsables podrían aprovechar empujones o distracciones para acercar el lector a las pertenencias de la víctima. La recomendación no es dejar de utilizar los pagos sin contacto, sino adoptar medidas para detectar rápidamente cualquier movimiento extraño.

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¿Cómo proteger tus tarjetas?

Entre las recomendaciones difundidas por la SSPC se encuentran guardar las tarjetas en compartimentos internos y evitar llevarlas en bolsillos exteriores o mochilas abiertas. También pueden utilizarse tarjeteros o fundas con bloqueo RFID o NFC.

Además, conviene:

Activar las notificaciones por cada compra, incluso las de bajo monto.

Revisar periódicamente los movimientos bancarios.

Apagar el NFC del celular cuando no se utilice.

Establecer límites de compra desde la aplicación bancaria, si esta lo permite.

Verificar el importe mostrado en la terminal antes de acercar la tarjeta.

Si aparece un cargo no reconocido, se debe bloquear inmediatamente la tarjeta y comunicarse con el banco para iniciar la aclaración. En caso de requerir orientación adicional, la Condusef brinda atención en el teléfono 55 53 400 999 y mediante sus canales digitales. Condusef también permite consultar el avance de las reclamaciones.