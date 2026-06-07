Puentes peatonales de Durango capital deben ser retirados; nadie los usa: Regidor

Son al menos cinco puentes peatonales que hay en Durango, que no son utilizados por la ciudadanía; además, se encuentran en mal estado, por lo que se pide a las autoridades adoptar otras opciones, como cruces peatonales.

“Definitivamente, esas infraestructuras son todo menos peatonales. No sirven absolutamente de nada, nadie las utiliza; solamente afectan la imagen de la ciudad o se usan como espacios publicitarios y, además, estorban”, expresó el regidor Alan Espinosa de la O.

Dijo que ese tipo de infraestructura no debería existir si lo que se busca es brindar seguridad peatonal a los habitantes.

Destacó que existen otros tipos de cruces peatonales, como los cruces elevados a nivel de calle, similares a los que se instalaron en la Plaza Baca Ortiz.

“Ese es un ejemplo de cómo se pueden reducir las velocidades de los vehículos y permitir que los peatones y todas las personas puedan cruzar sin ningún problema”.

PRESENTAN RIESGO

Más que darles mantenimiento, el regidor considera que se deben retirar todas esas estructuras que no sirven para nada o que únicamente ponen en riesgo a los ciudadanos.

Apuntó que uno de los puentes que se encuentra en mal estado es el de Domingo Arrieta, ya que presenta un notable desgaste e incluso tiene hoyos.

“También nos han reportado que, desgraciadamente, se encuentra totalmente contaminado. Está sucio, descuidado y, además, no sirve de nada porque no se utiliza”, afirmó.

El regidor aseguró que esta situación también se debe al mal diseño de la ciudad y de algunas vialidades, donde en ocasiones el peatón no puede cruzar una vía, como ocurre cerca del Ex Cuartel, debido a la gran cantidad de vehículos que circulan por la zona.

Apuntó que es necesario poner atención a este tema para brindar mayor seguridad a los ciudadanos.