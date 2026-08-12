¿Qué brigada de rescatistas mexicanos sí llegó a Colombia: Topos Azteca o Topos Tlatelolco?

El grupo de rescatistas mexicanos llegó a Colombia para contribuir en la ayuda luego de los desastres que dejó el sismo de 7.4 del pasado lunes 10 de agosto.

Los rescatistas fueron recibidos por el gobierno de Colombia, pero en internet y los medios de comunicación se generó una confusión, pues el gobierno de Abelardo de la Espriella habría rechazado la ayuda de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, recordemos que esta asociación es civil, integrada por voluntarios sin fines de lucro.

Topos Azteca pisan tierra colombiana

Cabe recalcar que se trata de un grupo diferente, quienes en este momento se encuentran en Colombia, pero son integrantes de la Brigada Internacional de Topos Azteca (BIRTA), los mismos que se encontraban en Venezuela desde finales de junio, ayudando en tareas de rescate por los sismos registrados en ese país, los mismos que tuvieron una magnitud de 7.2 y 7.4.

Los rescatistas Topos Aztecas llegaron a Colombia el 11 de agosto aproximadamente a las 23:00 horas (tiempo del centro de la Ciudad de México).

¿Quiénes son los "Topos Azteca"?

La palabra "topo" surgió a raíz de una respuesta de la sociedad civil ante la tragedia del sismo del 19 de septiembre de 1985, el cual dejó la Ciudad de México destruida casi por completo.

Ante la cantidad de personas desaparecidas y que el hecho superaba a las instituciones correspondientes, ciudadanos de a pie decidieron unirse de manera voluntaria para buscar y extraer a las personas de entre los escombros.

La Brigada Internacional Topos Azteca, nació desde las entrañas de la tragedia en un país.

Su sello característico es su estricta neutralidad política; los integrantes del grupo defienden su compromiso con la sociedad afectada y rechazan los intentos de manipulación o uso de la ayuda para agendas gubernamentales.

En la actualidad, están bajo la coordinación logística de Luara Leticia Cruz Santiago. Los Topos Azteca se autodefinen como "voluntarios civiles indomables".

Hasta el momento suman más de cuatro décadas de ayuda en desastres naturales globales que causan destrucción en los países:

11 de septiembre de 2001 en Nueva York: Ataque a las Torres Gemelas.

26 de diciembre de 2004: tsunami de Indonesia.

12 de enero de 2010: Sismo en Haití.

¿Quién es su fundador?

Hablemos de su fundador, un líder histórico, ampliamente conocido como "El Chino" o el "Topo Mayor". Su vocación y amor por lo que hace comenzaron cuando se internó por primera vez en un túnel improvisado para rescatar a personas que milagrosamente encontraba con vida bajo los escombros que dejó el terremoto.

Topos de Tlatelolco, ¿quiénes son?

Esta es una brigada de rescate llamada "Topos de Tlatelolco" que surgió ante uno de los acontecimientos que marcaron a México, el sismo del 1985; con el paso del tiempo, adoptó un esquema legal e institucional.

El grupo opera mediante un organigrama sumamente estructurado que se divide en Comité:

Presidente.

Secretario.

Cargos administrativos.

Tropa:

Rescatistas.

Paramédicos.

Ingenieros.

Este grupo colabora de manera directa con agencias del Sistema de Naciones Unidas, en especial con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Entre sus tareas de rescate encontramos: Indonesia (2004) y Haití (2010).

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Razón por la que Colombia rechazó a Topos Tlatelolco

El motivo por el cual rechazó Colombia la ayuda de los Topos Tlaltelolco fue porque el gobierno de Abelardo de la Espriella "no permitirá el ingreso de grupos de rescate externos", es decir, las autoridades colombianas tienen "cubierta la emergencia" y únicamente analizan los ofrecimientos de Estados Unidos, Ecuador y Chile.

Es por ello que ofrecieron apoyo técnico y humanitario, pero tendrán que esperar una nueva evaluación de daños y necesidades antes de realizar cualquier envío.