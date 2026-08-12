Matrimonio duranguense desaparece tras sismo en Colombia

Un par de duranguenses se encuentran desaparecidos en Pereira, Colombia, una de las zonas más afectadas por el fuerte sismo ocurrido el pasado 10 de agosto; desde entonces, se perdió el contacto con ellos.

Se trata de la pareja conformada por Mario Alberto Zapato Verdier y Brenda Eloísa Flores Reyes, de 57 y 42 años de edad, respectivamente.

Familiares de la pareja aseguraron que ambos viajaron a aquel país como parte de un plan vacacional.

Fue el pasado lunes 10 de agosto, cerca de las 07:34 horas, cuando se registró el fuerte sismo que se percibió en gran parte del país y que, hasta este miércoles, deja un saldo de al menos 240 personas fallecidas.

Pierden contacto con matrimonio

Previo al movimiento telúrico, la familia había estado en comunicación constante con la pareja; sin embargo, tras el fenómeno natural, se perdió por completo la interacción con ellos, pese a la insistencia por establecer contacto.

Han pasado tres días desde el sismo y, hasta hoy, no hay información acerca de su paradero, por lo que la familia en tierras mexicanas ha lanzado una campaña para buscarlos a través de las redes sociales.

Por medio de Facebook, Denisse Escobedo, nuera de la pareja, compartió una ficha de búsqueda con la fotografía de Mario y Brenda.

"Buenas tardes, ellos son mis suegros y se encuentran desaparecidos. Son de Durango, México, y se encontraban de viaje en Pereira. Si saben algo, por favor, comúnenlo a los números que aparecen, no sabemos a dónde comunicarnos por acá", se lee en el mensaje que acompaña la ficha de búsqueda, el cual tiene como objetivo llegar hasta tierras colombianas.

En el cartel de búsqueda fueron adjuntados dos números telefónicos a los que se puede aportar información que ayude a dar con el paradero de la pareja: 618 22 52 82 y 618 297 51 17.