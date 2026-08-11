Sismo en Colombia: Terremoto de 7.4 alcanza nivel de ‘top 10’ entre los máximos de Latinoamérica

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto alcanzó uno de los niveles sísmicos más elevados al compararlo con los terremotos de mayor magnitud atribuidos a cada país de América Latina.

El movimiento se colocaría en el octavo nivel de esta clasificación regional, únicamente detrás de siete magnitudes históricas que van desde el 7.5 hasta el récord mundial de 9.5 registrado en Chile.

Para elaborar el listado, los países con terremotos de la misma magnitud comparten una posición. Bajo este criterio, el sismo de Colombia se ubica dentro del “top 10” de los niveles máximos registrados en Latinoamérica y supera los récords atribuidos a nueve países de la región.

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El sismo colombiano tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y fue percibido en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, así como en algunas regiones de Ecuador y Venezuela.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, se trató del terremoto más fuerte registrado en el país durante el siglo XXI. La emergencia ocasionó colapsos de edificios, daños en carreteras y afectaciones en aeropuertos, además de más de un centenar de víctimas mortales. El Gobierno declaró la situación de desastre nacional mientras continuaban las labores de rescate.

EFE

¿En qué lugar quedaría el terremoto de Colombia?

Al ordenar las magnitudes máximas atribuidas a cada país latinoamericano y considerar los empates como una sola posición, la clasificación quedaría de la siguiente manera:

Magnitud 9.5: Chile, terremoto del 22 de mayo de 1960. Magnitud 8.8: Ecuador-Colombia, terremoto del 31 de enero de 1906. Magnitud 8.2: México, terremoto del 7 de septiembre de 2017. Magnitud 7.9: Panamá, en 1882, y Perú, en 1970. Magnitud 7.7: Ecuador, en 1868, y República Dominicana, en 1946. Magnitud 7.6: Brasil, terremoto del 9 de noviembre de 1963. Magnitud 7.5: Venezuela, Guatemala y El Salvador. Magnitud 7.4: terremoto ocurrido en Colombia este 10 de agosto de 2026. Magnitud 7.3: Honduras, terremoto del 28 de mayo de 2009. Magnitud 7.2: Argentina y Haití.

El movimiento de este lunes también superó las magnitudes máximas incluidas para Cuba, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, Nicaragua y Uruguay, cuyos registros se encuentran entre 7.0 y 5.5.

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Chile mantiene el récord mundial

El primer lugar pertenece al terremoto de Valdivia, Chile, ocurrido el 22 de mayo de 1960. Con una magnitud de 9.5, permanece como el movimiento sísmico más fuerte registrado instrumentalmente en el mundo.

El segundo nivel corresponde al terremoto Ecuador-Colombia de 1906. Su epicentro se localizó frente a las costas de ambos países y generó un tsunami que afectó diferentes poblaciones del Pacífico. El USGS lo incluye entre los terremotos más grandes registrados desde 1900.

Aunque Colombia cuenta con el antecedente de 1906, compartido con Ecuador, el terremoto de este lunes fue un evento excepcional: alcanzó el octavo nivel del comparativo latinoamericano y se convirtió en el más fuerte registrado por el país durante el siglo XXI.