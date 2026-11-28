L A sabiduría popular simplifica lo que solemos complicar. La expresión que da título a esta nota encierra tres enseñanzas: saber qué nos corresponde hacer, contar con los medios para hacerlo y actuar sin interferir con los demás. Tratándose del Estado mexicano, debemos agregar una cuarta: contribuir a un propósito común: garantizar la seguridad, el bienestar y el desarrollo de la población, preservando la soberanía nacional y el orden constitucional.

La reciente captura en Sinaloa del dirigente regional de una organización criminal, mediante la actuación de las fuerzas armadas mexicanas de Sedena y la cooperación internacional en materia de inteligencia, nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre las capacidades del Estado. "Es un resultado que merece reconocimiento por el profesionalismo de quienes participaron". Planteando una pregunta que trasciende: ¿qué corresponde hacer a las demás instituciones para que ese logro contribuya a mejorar permanentemente las condiciones de vida de la población? "Combatir al crimen y construir la paz son responsabilidades complementarias, pero no equivalentes".

La primera genera condiciones favorables para la segunda. "Consolidarlas exige: prevenir la violencia y el delito, procurar e impartir justicia, restablecer la legalidad y recuperar la actividad económica reduciendo las condiciones sociales que favorecen la penetración criminal". No debemos «esperar al éxito operativo militar para movilizar las capacidades civiles que permitan consolidarlo y cuya participación debe prepararse anticipadamente». Sin esa continuidad institucional, corremos el riesgo de perder lo alcanzado.

"México ha contado con experiencia profesional y capacidades para alcanzar objetivos complejos". Recuperemos ese patrimonio para actuar integralmente y construir una paz duradera. No se trata de exigir a quienes combaten al crimen que asuman todas las responsabilidades, sino de conseguir que las autoridades civiles competentes cumplan oportunamente las suyas. Conviene distinguir entre coordinar e integrar. Coordinar permite ordenar actividades y evitar interferencias. Integrar implica definir el resultado que buscamos, identificar las capacidades necesarias para alcanzarlo y articular la actuación de las instituciones conforme a sus atribuciones. "Cada una debe comprender cómo su trabajo contribuye al resultado común".

Recuperar la seguridad de una comunidad abre la posibilidad de reactivar el comercio, normalizar la asistencia escolar y restablecer los servicios públicos. Corresponde a las demás autoridades, «incluyendo la civil seguridad pública» convertir esa oportunidad en bienestar. Así, un logro operativo se transforma en un beneficio social.

Pensemos en la disponibilidad de agua. Las decisiones sobre desarrollo industrial, producción agrícola, crecimiento urbano y protección ambiental pueden ser razonables desde sus respectivas perspectivas. Sin embargo, si desconocemos sus consecuencias recíprocas, podemos comprometer el recurso del que todas dependen. La realidad nacional no está dividida en secretarías de Estado. Somos nosotros quienes hemos distribuido administrativamente las responsabilidades para atenderla. El desafío consiste en evitar que esa necesaria división del trabajo termine fragmentando nuestra comprensión de los problemas y nuestra capacidad para resolverlos.

Nuestra Constitución proporciona un fundamento para superar esta dificultad. Su artículo 26 establece la planeación democrática del desarrollo nacional. Planear no consiste solamente en elaborar programas, sino en dar dirección, coherencia y continuidad a los esfuerzos institucionales, conforme a los fines constitucionales.

Para ello necesitamos comprender integralmente la realidad nacional, identificar las relaciones entre sus problemas, anticipar sus consecuencias y proporcionar elementos de juicio para orientar decisiones que involucren a diferentes instituciones. En ello reside una de las grandes responsabilidades de la Inteligencia Estratégica.

Una debilidad que debemos superar es la insuficiente rendición de cuentas. No basta informar cuánto se hizo o cuánto se gastó; es indispensable demostrar qué resultados se alcanzaron, qué condiciones mejoraron y qué objetivos quedaron pendientes. Solo así podremos identificar deficiencias, corregir decisiones y fortalecer la capacidad de actuación del Estado.

Integrar no significa concentrar atribuciones ni diluir responsabilidades. Significa establecer quién debe hacer qué, con qué capacidades, en qué momento y para contribuir a qué resultado. Significa también reconocer las limitaciones de cada institución y aprovechar las fortalezas de las demás.

Tenemos una oportunidad para fortalecer al Estado desde sus propias instituciones, aprovechando su experiencia, compartiendo conocimientos y dando continuidad a los esfuerzos que demuestren su utilidad. "La población debe ser la principal beneficiaria de esa capacidad colectiva".

Volvamos a nuestra expresión popular. Que cada chango agarre su mecate y se columpie sin enredarse. Pero México necesita mucho más que instituciones que no se estorben entre sí: "necesita que su acción fortalezca la de las otras y que todas contribuyan a alcanzar un propósito nacional común.". El éxito de una institución debe impulsar la actuación de las demás, no concluir el esfuerzo del Estado. "Conducir el futuro de México exige convertir los logros institucionales en beneficios duraderos para la Nación".

* El autor de esta colaboración es General de División Estado Mayor y Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.

Hacía un frío que congelaba. El cielo estaba oscuro, y la niebla era una capa gris que lo cubría todo. San Virila salió de su convento. Iba a la aldea a pedir el pan para sus pobres. Dios lo ama. Hizo entonces que un rayo de sol bajara sobre él y lo calentara. A donde iba San Virila lo seguía aquella grata tibieza, y le quitaba el frío que a los demás hacía tiritar. Pero en vez de dar gracias al Padre por aquella milagrosa merced el frailecito le pidió que le quitara de encima el rayo de sol.

-Mira -le dijo-. Los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos y los animales tiemblan de frío. ¿Y sólo yo voy a andar calientito? Un milagro que no es para todos no es verdadero milagro.

¡Hasta mañana!...