¿Qué dijo Sheinbaum sobre el caso de la muerte de cinco bebés en el IMSS Durango? 

La muerte de cinco bebés en la Clínica No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Durango ha conmocionado a los habitantes de este stado y ya trascendió a lo nacional.

Según los recientes informes, autoridades federales de este organismo de salud viajaron al estado para poder investigar la situación, luego de que los padres de los menores aseguran que al inicio no se les dio una información clara sobre su fallecimiento.

El caso

Los hechos ocurrieron la semana del 14 al 19 de septiembre, cuando los bebés se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) y comenzaron a presentar deterioro en su estado de salud.

A sus padres no se les había dado a conocer que una supuesta bacteria fue la consecuencia de que los menores empeoraran , simplemente que estaban delicados.

Durante el martes 15 de septiembre murieron dos, tres días despues, el 18, fue el deceso de otros dos y el sábado 19 se confirmó que uno más perdió la vida.

La situación generó la denuncia pública para que se investigue el caso, pues después se habría informado a los padres que fue por esa supuesta bacteria.

Además, se señala que desde hace meses el hospital no cuenta con los insumos suficientes de limpieza para las áreas de atención , por lo que los padres de familia manifestaron que podría ser otro foco de atención.

Tras conocerse la noticia en medios locales, fue retomada a nivel nacional y posteriormente por el IMSS federal y la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el caso?

Durante su conferencia mañanera de este martes 22 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum manifestó que el titular del IMSS, Zoé Robledo, ya se traslada a Durango para darle seguimiento al caso.

"Se está haciendo una investigación para ver qué fue lo que lo provocó y estar en contacto con las familias", agregó.