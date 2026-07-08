¿Qué enfermedades padece 'El Mayo' para pedir cárcel médica en EU? Esto es lo que sabemos

Uno de los narcotraficantes más importantes en México aceptó en Estados Unidos una cadena perpetua, dos años después de que fue arrestado en un aeropuerto y llevado a una de las prisiones más importantes de ese país.

Hablamos de Ismael "El Mayo" Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, que tras varios años al frente de este "negocio", fue capturado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) mediante una "colaboración" con uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, según medios nacionales.

Tras aceptar la cadena perpetua, sin buscar reducirla, el exnarcotraficante pidió que se considerada su estado de salud y necesidad de atención constante, por lo que podría llegar a una cárcel médica para continuar su proceso.

Esto se definirá el próximo 20 de julio, donde el juez federal Brian Cogan decidirá si habrá cambio de lugar para que cumpla su sentencia.

Lee: ¿Lujos en prisión? Así son las exclusivas cárceles médicas que pide ‘El Mayo’ para cumplir su condena

¿Qué enfermedades padece 'El Mayo'?

La solicitud para que se atienda esta situación fue enviada el pasado 6 de julio por su abogado defensor Frank A. Pérez, quien argumenta que Zambada García, de 76 años de edad, tiene varios problemas crónicos y progresivos.

En la información compartida en varias investigaciones periodísticas, el cofundador del Cártel de Sinaloa desde hace años padece diabetes, aunque ha logrado controlarse esta enfermedad crónica.

También, se presume que "El Mayo" tiene problemas en sus rodillas debido a la acumulación de líquido , por lo que es necesario derenarlo de manera periódica. Sin embaro, se dice que no afecta demasiado sus actividades cotidianas.

El periodista Ioan Grillo dijo que una fuente cercana al narcotraficante informó que este personaje también padece cáncer, especificamente leucemia, según meciona Infobae.

Un reporte de Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, publicado el pasado 9 de mayo por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés, señaló que Zambada García se encontraba "en mal estado de salud física" tras su arribo al país.

Esto tuvo sentido tras su primera declaración el 26 de julio de 2024, cuando apareció en la Corte de Distrito Oeste de Texas en sillas de ruedas.

Te puede interesar: Marcas de forcejeo y ventanas dañadas: así se ve el avión donde 'El Mayo' llegó a EU hace dos años