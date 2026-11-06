¿Qué es el ‘efecto medusa’, fenómeno óptico se verá en Durango este viernes por cohete de SpaceX?

Una extraña figura luminosa, parecida a una medusa gigante en el cielo, podría apreciarse la noche de este viernes 6 de noviembre en algunas regiones de Durango. Aunque su aspecto puede resultar sorprendente para quienes no conocen este fenómeno, tiene una explicación relacionada con los lanzamientos de cohetes al espacio.

Se trata del llamado “space jellyfish”, conocido en español como “efecto medusa” o “medusa espacial”, un fenómeno visual que se produce cuando un cohete deja una estela de gases que, al recibir la luz del Sol a gran altura, adquiere una apariencia brillante y se extiende como si tuviera tentáculos.

Este fenómeno podrá apreciarse en territorio duranguense debido a una misión de SpaceX, empresa dedicada al desarrollo y transporte de tecnología espacial, que tiene programado el lanzamiento de uno de sus cohetes Falcon 9 desde California.

¿Por qué se forma el efecto medusa durante el lanzamiento de un cohete?

Aunque puede parecer fuera de lo común, no se trata de un objeto que aparezca en el espacio ni de una formación de nubes.

Su origen está en los gases que expulsa el cohete cuando asciende y que, al expandirse en las capas superiores de la atmósfera, forman una especie de nube iluminada.

Estos gases pueden seguir recibiendo directamente la luz del Sol incluso cuando desde la superficie terrestre ya oscureció o todavía no amanece.

La forma que adquiere parece una medusa marina, pues en el centro se observa una zona más brillante, mientras que alrededor aparecen extensiones que parecen moverse o caer lentamente.

Además, su apariencia y los colores pueden cambiar dependiendo de la altura del cohete, las condiciones atmosféricas y la iluminación del momento.

Por esto, el efecto suele llamar especialmente la atención cuando los lanzamientos se realizan cerca del amanecer o después del atardecer.

¿Qué cohete provocará el “efecto medusa” en Durango?

En esta ocasión, el fenómeno estará relacionado con el lanzamiento de un cohete Falcon 9 de SpaceX, programado para este viernes 6 de noviembre desde California.

El despegue será de la misión USSF-432, de las Fuerzas Espaciales de Estados Unidos, por lo que la estela que deje el cohete durante su ascenso podría ser visible desde distintos puntos de México.

¿A qué hora se podrá ver en Durango?

Se prevé que el lanzamiento en California ocurra alrededor de las 4:48 p.m., o a las 6:48 p.m. en tiempo local de Durango, por lo que ese sería el momento en el que las personas podrían comenzar a observar el fenómeno en el cielo.

Aunque las previsiones indican que será visible en en Durango, su observación dependerá de las condiciones del cielo y de que la trayectoria del cohete permita distinguir la estela desde cada ubicación.