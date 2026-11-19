Derivado de la interrupción de un programa de radio de emisión matutina en la ciudad de Durango, decenas de seguidores se preguntan la razón por la que ya no se transmite.

Se trata de Milkshake Morning Show, un programa que solía transmitirse por la frecuencia 92.9 FM, estación de corte cultural cuya concesión está a cargo de una universidad.

Fue en el año 2015 cuando este espacio radiofónico inició sus emisiones y en este 2026 cumplía 11 años al aire.

Automovilistas, estudiantes, oficinistas, amas de casa y trabajadores del transporte público se encuentran entre los radioescuchas que han alzado la voz para cuestionar la desaparición sorpresiva del programa, que ya era parte de la rutina para algunas personas escuharlo.

¿Quién está detrás de Milkshake Morning Show?

Ricardo Tiscareño es la voz detrás del proyecto radiofónico, quien a su vez interpreta a varios personajes.

Uno de ellos es Don Goyo, quien inyecta dosis de humor y es conocido por sus anécdotas cotidianas, además de protagonizar su segmento de "Apodos cholos" y los "popurríes", una mezcla de canciones de un mismo artista o género.

El Monje Totas es otro de sus personajes; interpreta a un hombre místico de corte cómico que colabora con reflexiones y lecturas.

Ricardo Tiscareño fue reconocido en 2025 con el Premio Nacional de Locución.

¿Qué se sabe acerca de la interrupción de Milkshake Morning Show?

Desde hace varias semanas, el espacio radiofónico, caracterizado por su toque de comedia, dinámicas, mensajes motivacionales e interacción con la audiencia, dejó de sonar por las mañanas.

La emisión tenía un horario de 7:00 a 10:00 de la mañana; sin embargo, de un día para otro y sin previo aviso, dejó de salir al aire.

Los primeros días, los seguidores apuntaban a que se trataba de un periodo vacacional del conductor; no obstante, el tiempo pasó y ya no regresó.

Entre los comentarios en redes sociales se menciona que, aparentemente, el locutor comentó a personas cercanas que se encontraba de vacaciones, aunque se trata de información extraoficial.

Destaca que la página de Facebook, la cual llevaba el mismo nombre del programa, ya no está activa.

También resulta extraño que, dentro de la programación habitual, donde el mismo locutor promocionaba a la universidad, ya no se reproducen promocionales con su voz.

Hasta ahora, ni el propio locutor ni la estación radiofónica han emitido un mensaje oficial para aclarar la situación a su audiencia.