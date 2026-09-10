¿Qué es 'Primark', la nueva tienda que llegará a México? Aquí te contamos

El mercado mexicano de moda sumará próximamente a uno de los nombres más reconocidos dentro del segmento de ropa a precios accesibles.

Primark prepara su llegada a México mediante una alianza estratégica con Liverpool, compañía que será responsable de introducir la marca al país bajo un modelo de franquicia.

¿Cuándo llegará a México?

El acuerdo fue dado a conocer este jueves 10 de septiembre y representa además un movimiento relevante para la expansión internacional de la cadena irlandesa, pues México se convertiría en su primer mercado en América Latina.

Aunque por ahora todavía no existen fechas concretas para la inauguración de las primeras sucursales, ambas compañías comenzarán a trabajar en la definición de ubicaciones, aperturas y velocidad de crecimiento de la marca dentro del territorio nacional .

¿Qué es Primark y por qué es tan popular?

Primark es una cadena internacional especializada principalmente en ropa, accesorios, artículos para el hogar, belleza y productos básicos de uso cotidiano, conocida especialmente por mantener precios competitivos.

La empresa nació en Dublín, Irlanda, en 1969, inicialmente bajo el nombre de Penneys, denominación que todavía conserva en su país de origen. Con el paso de los años inició un proceso de expansión que la llevó a diferentes mercados de Europa, Estados Unidos y Medio Oriente.

Preparan su llegada a México

Para entrar al mercado nacional, Primark decidió hacerlo de la mano de Liverpool, una de las compañías departamentales con mayor infraestructura comercial en México.

El acuerdo funcionará mediante un modelo de franquicia, algo diferente a la operación directa que Primark ha utilizado históricamente en buena parte de los países donde tiene presencia . De acuerdo con la información difundida tras el anuncio, las empresas definirán en conjunto cuáles serán las ciudades donde comenzará a operar la marca.

Para Primark, México representará un paso importante dentro de su expansión global, mientras que para Liverpool significará incorporar a su portafolio una marca que ha construido gran parte de su popularidad internacional alrededor de precios bajos, grandes establecimientos y una amplia variedad de productos.