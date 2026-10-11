¿Qué es un nódulo pulmonar y qué tan peligroso puede ser? León XIV será operado

El anuncio de una próxima cirugía del papa León XIV puso la atención sobre un hallazgo médico que puede generar preocupación: los nódulos pulmonares. Su presencia requiere una evaluación, pero para conocer sus implicaciones es necesario revisar sus características y los antecedentes del paciente.

Este domingo 11 de octubre, el pontífice informó, al finalizar el Ángelus, que los médicos detectaron un nódulo en uno de sus pulmones durante unas revisiones. Según Vatican News, explicó que fue encontrado en una fase muy temprana y está bien localizado; siguiendo la recomendación médica, decidió someterse a una intervención en los próximos días en el Policlínico Gemelli.

¿Qué es un nódulo pulmonar?

Un nódulo pulmonar es una pequeña formación de tejido dentro del pulmón que puede observarse en una radiografía o una tomografía. Con frecuencia se descubre por casualidad, durante estudios realizados por otro motivo.

De acuerdo con Mayo Clinic, estos hallazgos son comunes y la mayoría no son cancerosos. Muchos corresponden a tejido cicatricial dejado por infecciones pulmonares anteriores. Por lo general, tampoco provocan síntomas.

¿Cuándo puede ser peligroso?

El riesgo depende de varios elementos. Los médicos consideran el tamaño del nódulo, su ubicación, la forma de sus bordes y si ha crecido al compararlo con estudios anteriores.

También revisan los antecedentes del paciente, como consumo de tabaco, infecciones recientes o historia de cáncer. Por ello, dos personas con un nódulo pulmonar pueden necesitar una atención diferente.

Un nódulo pequeño que permanece estable puede requerir únicamente vigilancia mediante tomografías. Si es más grande o aumenta de tamaño, pueden solicitarse pruebas adicionales, incluida una biopsia para analizar una muestra de tejido.

También te puede interesar: Papa León XIV informa que le detectaron un nódulo en un pulmón y deberá someterse a una operación

¿Por qué pueden recomendar una operación?

La extirpación puede formar parte del estudio y tratamiento de un nódulo que, por sus características, requiere intervención. RadiologyInfo, portal de las sociedades estadounidenses de radiología, explica que puede recomendarse cirugía cuando es grande, canceroso o causa síntomas. La decisión depende de la evaluación individual.

En el caso de León XIV, la información oficial consultada no precisa el tamaño del nódulo ni comunica un diagnóstico de cáncer. Que se haya anunciado su extracción no permite determinar, por sí solo, si es benigno o maligno.

¿Cómo puede afectar la respiración?

Los nódulos pequeños generalmente no causan molestias. En una cirugía pulmonar, los efectos y la recuperación dependen del procedimiento, de cuánto tejido se retire y de la función respiratoria previa.

Entre las posibles complicaciones de estas intervenciones están sangrado, infecciones, neumonía y reacciones a la anestesia. Algunas personas pueden presentar falta de aire después de la operación, especialmente si tienen otra enfermedad pulmonar. Estos son riesgos generales y no un pronóstico sobre la salud del pontífice.