¿Qué está pasando con Vadhir Derbez? Denuncias, una orden de aprehensión y lo que se sabe del caso

El actor y cantante Vadhir Derbez está nuevamente en medio de escándalos luego de que se diera a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión en su contra por una investigación relacionada con el presunto delito de violación. La noticia, que trascendió este fin de semana, generó gran impacto en el medio del espectáculo, especialmente por tratarse del hijo del comediante y actor Eugenio Derbez.

Sin embargo, el caso tiene varios detalles, como una orden de aprehensión que quedó sin efectos tras un juicio de amparo promovido por el actor, aunque eso no significa que la investigación haya terminado. Además, en los últimos días se hizo pública otra denuncia relacionada con el artista, presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que ambas situaciones han generado confusión sobre lo que realmente ocurre y cuál es la situación legal del también cantante.

¿DE DÓNDE SURGE LA INVESTIGACIÓN?

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía capitalina, la investigación que derivó en la orden de aprehensión está relacionada con hechos presuntamente ocurridos en abril de este año, en la alcaldía Coyoacán, durante la grabación de un video musical.

Según los reportes periodísticos sobre la denuncia, una modelo estadounidense de 19 años señaló al artista por una presunta agresión sexual que habría ocurrido durante el último día de rodaje. La denuncia fue presentada el 2 de abril y dio inicio a las diligencias correspondientes por parte de las autoridades.

La Fiscalía informó que reunió datos de prueba suficientes para judicializar el expediente y obtuvo una orden de aprehensión por el delito de violación. No obstante, el procedimiento tuvo un cambio luego de que la defensa de Derbez promoviera un juicio de amparo.

“SIN EFECTOS”, ¿QUÉ SIGNIFICA?

La Fiscalía CDMX confirmó que la orden de aprehensión fue obtenida después de reunir elementos para llevar el expediente ante un juez. Sin embargo, el amparo promovido por Vadhir Derbez dejó sin efectos esa medida, por lo que actualmente puede enfrentar el procedimiento penal en libertad y ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido.

La resolución no representa el cierre del caso ni significa que haya sido exonerado. De hecho, la dependencia señaló que el actor todavía debe atender los requerimientos judiciales correspondientes. También informó que ha realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios diferentes, sin que hasta el momento haya conseguido concretar la notificación.

La Fiscalía reiteró que continuará con las diligencias para esclarecer los hechos y avanzar en el procedimiento, respetando tanto los derechos de la denunciante como la presunción de inocencia del investigado.

UNA SEGUNDA DENUNCIA

La controversia tomó otra dimensión cuando, el pasado miércoles, el despacho de abogados Vega Mac Gregor Arellano anunció que representaba a otra mujer que habría presentado una denuncia por presunta violación contra Vadhir Derbez. Los representantes legales convocaron a una conferencia de prensa frente a las instalaciones de la FGR, en la Ciudad de México, con la intención de solicitar una reunión con Ernestina Godoy, titular de dicha institución, y dar seguimiento al asunto.

Un día después, el despacho informó que la conferencia quedaba cancelada debido a que había recibido una respuesta favorable de la Fiscalía General de la República. Según el comunicado de los abogados, la institución respondió con prontitud y sensibilidad, por lo que decidieron que el asunto continuara por los canales institucionales y dentro de la investigación correspondiente.

El equipo legal también aclaró que se trata de un asunto distinto al de la modelo estadounidense de 19 años. No obstante, hasta ahora no se han dado a conocer públicamente detalles específicos sobre los hechos denunciados, la identidad de la nueva denunciante ni las circunstancias en las que habría ocurrido la presunta agresión. Tampoco se han informado públicamente los avances concretos de esta segunda investigación.

¿QUÉ HA DICHO VADHIR DERBEZ?

Cuando la primera denuncia trascendió en mayo pasado, Vadhir Derbez rompió el silencio durante una entrevista con el programa De Primera Mano, en la que estuvo acompañado por integrantes de su equipo legal. En aquella ocasión rechazó los señalamientos y aseguró contar con elementos para demostrar que los hechos no ocurrieron como fueron denunciados.

“Si estoy aquí dando la cara es porque tenemos todas las pruebas de que esto no sucedió, se me hace durísimo tener que pasar por esto. Quiero que todo esto se arregle y se clarifique”, expresó.

También reconoció que conocía a la joven, debido a que había participado como modelo en uno de sus videos musicales, pero negó que ambos hubieran estado a solas durante la grabación. En ese momento, su defensa sostuvo que existían testigos que podían aportar información sobre lo sucedido.

Hasta este sábado, la información confirmada apunta a que Vadhir Derbez enfrenta una investigación abierta de la Fiscalía capitalina, cuya orden de aprehensión quedó sin efectos por un amparo, además de otra denuncia anunciada por un despacho de abogados ante la FGR.

Por ahora, no existe una sentencia que determine su responsabilidad penal y tampoco se ha informado públicamente de una resolución definitiva sobre las denuncias.