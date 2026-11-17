Las interrupciones tecnológicas en Estados Unidos sumaron un nuevo episodio, esta vez dentro de uno de los organismos encargados de proteger información sensible del país. Después de los problemas en Microsoft, el control aéreo y los servicios bancarios, este martes 17 de noviembre se reportaron dificultades en una red de comunicaciones de inteligencia.

Se trata de NSA Net, el sistema interno utilizado por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como NSA, para intercambiar información clasificada entre sus empleados.

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CNN dio a conocer la interrupción con base en seis personas familiarizadas con el incidente, mientras la agencia evaluaba su alcance y ajustaba los horarios de llegada de su personal.

¿Qué es la Agencia de Seguridad Nacional?

La NSA forma parte de la comunidad de inteligencia estadounidense. Entre sus tareas se encuentran obtener y analizar información de comunicaciones extranjeras para apoyar decisiones de seguridad nacional, además de desarrollar labores de ciberseguridad.

Por ello, los problemas reportados corresponden a una red interna de información clasificada, cuyo funcionamiento es distinto al de una página pública de internet.

De acuerdo con The Record, una de sus fuentes señaló que el sistema presentaba servicio intermitente, por lo que no se trataría de una desconexión total. Los ingresos escalonados del personal buscaban reducir la carga de usuarios conectándose al mismo tiempo.

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¿Qué se sabe de la causa?

Los primeros reportes señalaron que no había evidencia de un ciberataque.

Posteriormente, The Wall Street Journal informó, con base en una persona familiarizada con el incidente, que la interrupción estaba relacionada con una actualización para aplicar parches de software.

Esta explicación, sin embargo, provenía de una fuente consultada por el medio y no de un comunicado público de la agencia. Al momento de esos reportes, la NSA no había respondido a las solicitudes de comentarios y tampoco se conocía con precisión la duración de las afectaciones.

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Microsoft, vuelos, bancos y ahora inteligencia

El incidente se suma a una secuencia de problemas tecnológicos registrados en sectores distintos durante los últimos días.

El jueves 12 de noviembre, una interrupción de Microsoft afectó herramientas como Outlook, Teams y Copilot. La compañía atribuyó el problema a una falla técnica durante una actualización.

El viernes 13, las dificultades en las comunicaciones del control aéreo estadounidense obligaron a detener temporalmente los despegues. La información posterior apuntó a un router que funcionó incorrectamente y sobrecargó el sistema.

El lunes 16, un error de software en JPMorgan Chase provocó retrasos en transacciones, incluidas operaciones con otras instituciones financieras. Durante la noche, el banco informó que los movimientos nuevamente se procesaban con normalidad.

Ahora, las dificultades alcanzaron una red utilizada para comunicaciones de inteligencia. Aunque la cercanía entre los episodios llama la atención, hasta el momento no se ha establecido una causa común ni una conexión entre ellos.