No era tu internet: caída de Microsoft afecta Outlook, Teams y otros servicios

Si este jueves intentaste revisar tu correo, enviar un archivo o comunicarte con tus compañeros y las aplicaciones simplemente no respondieron, compartiste el problema con miles de personas. Las fallas provocaron dificultades para realizar actividades laborales, escolares y personales en distintas regiones.

Microsoft confirmó este 12 de noviembre de 2026 una interrupción que afectó el acceso a Outlook y a diferentes servicios de Microsoft 365. Aunque los primeros avisos se concentraron en América, la compañía advirtió que los problemas de conectividad podían alcanzar a usuarios de cualquier región.

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¿Qué pasó con Microsoft?

La empresa detectó dificultades para ingresar a los buzones de Exchange Online, el servicio de correo en la nube que utilizan numerosas empresas y organizaciones mediante Outlook.

Los usuarios reportaron problemas para abrir sus bandejas de entrada, consultar mensajes y enviar o recibir correos, tanto desde aplicaciones como mediante el navegador.

Durante la jornada, Downdetector registró un pico cercano a 130 mil reportes relacionados con Outlook, además de miles de avisos sobre otras plataformas. Estas cifras corresponden a reportes recibidos por el sitio y no representan el total de personas afectadas.

Downdetector

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¿Qué servicios presentaron problemas?

Además del correo electrónico, Microsoft incluyó entre los servicios potencialmente afectados por el incidente a:

Microsoft Teams , utilizado para comunicación y colaboración.

SharePoint Online , para compartir documentos y trabajar en equipo.

Microsoft 365 Copilot , su asistente de inteligencia artificial.

Microsoft Defender XDR , una plataforma de seguridad.

Microsoft Planner y Microsoft To Do, herramientas para organizar tareas.

También se reportaron dificultades con OneDrive. El alcance de las interrupciones varió entre usuarios y organizaciones, por lo que no todas las herramientas dejaron de funcionar para todos al mismo tiempo.

¿Qué provocó la caída?

De acuerdo con las explicaciones preliminares de Microsoft, varios servidores quedaron inesperadamente fuera de servicio al fallar las comprobaciones automáticas que verifican su funcionamiento.

Esto aumentó la carga sobre la infraestructura que permanecía disponible y contribuyó a los errores de conexión.

Para recuperar los servicios, la compañía reinició servidores, redistribuyó tráfico y probó ajustes en los mecanismos de revisión.

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¿Ya se restablecieron los servicios?

En una actualización difundida durante la tarde, Microsoft informó que un método alternativo de comprobación permitió recuperar parte de los servidores afectados y que comenzaría a aplicarlo de manera más amplia.

Hasta la última actualización consultada, no había confirmado la recuperación completa ni una hora definitiva para concluirla.

La empresa también informó que había solucionado una interrupción anterior de Teams en América; sin embargo, esa recuperación no significaba que el incidente general de Microsoft 365 estuviera resuelto.