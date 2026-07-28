Ten cuidado, estafadores usan IA y clonan sitios web en cuestión de minutos

La inteligencia artificial también está siendo utilizada por delincuentes para reproducir en pocos minutos sitios web prácticamente idénticos a los de instituciones financieras, con el propósito de engañar a personas que buscan un crédito.

Esta modalidad afecta especialmente a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes). De acuerdo con información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), durante los primeros cinco meses de 2026 se reportaron 55 casos de suplantación de estas entidades, 27 por ciento más que los 43 registrados en el mismo periodo de 2025.

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Especialistas en informática alertan que las nuevas herramientas permiten copiar rápidamente la apariencia de un portal, incluidos logotipos, fotografías, textos y datos corporativos. Las páginas también pueden ser retiradas poco después de cometer el fraude, dificultando su detección y seguimiento.

¿Cómo funciona este fraude?

Los responsables se presentan como una financiera legalmente constituida y ofrecen préstamos con pocos requisitos, tasas atractivas o aprobación inmediata. El contacto generalmente comienza mediante anuncios en redes sociales, mensajes de WhatsApp, llamadas o correos electrónicos.

Después de obtener información de la víctima, solicitan un depósito anticipado bajo conceptos como comisión por apertura, seguro, investigación crediticia o liberación del préstamo. Una vez realizado el pago, dejan de responder o exigen nuevas cantidades.

Además del dinero entregado, las víctimas pueden comprometer documentos como fotografías de su INE, CURP, comprobantes de domicilio, estados de cuenta y datos bancarios. Esta información podría utilizarse para realizar otros fraudes o suplantar su identidad.

¿Cómo detectar una página falsa?

La Condusef recomienda desconfiar de cualquier institución que solicite dinero antes de entregar un crédito, pues las financieras legalmente establecidas normalmente incorporan sus comisiones al financiamiento.

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Antes de iniciar un trámite, es necesario consultar el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) y verificar que el nombre, teléfono, domicilio y página web coincidan exactamente con los datos registrados.

También debe revisarse cuidadosamente la dirección electrónica, pues los sitios clonados suelen cambiar, agregar u omitir una letra. Lo recomendable es no ingresar desde enlaces recibidos por mensaje o anuncios.

Si existe presión para pagar de inmediato, promesas demasiado favorables o depósitos a cuentas personales, se debe suspender la operación y reportarla ante la Condusef.