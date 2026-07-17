¿El iPhone hace un mapa secreto de todos tus movimientos? Esto es lo que sabemos

Una publicación que se volvió viral en redes sociales encendió las alertas entre usuarios de iPhone, pues asegura que el dispositivo guarda un “mapa secreto” con todos los lugares que visitas, desde tu casa y trabajo hasta recorridos realizados durante la madrugada.

La publicación incluso afirma que el teléfono conserva fechas, horarios y cientos de registros, mientras que Apple solo muestra una versión resumida al usuario. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto?

La respuesta es que sí existe una función que guarda ubicaciones, aunque no funciona exactamente como lo plantea el mensaje viral.

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Se trata de ubicaciones importantes y rutas, una herramienta integrada en el iPhone que identifica lugares visitados con frecuencia y recorridos habituales. Esta información puede utilizarse para ofrecer recomendaciones personalizadas, calcular rutas, mejorar sugerencias en Mapas o crear recuerdos en la aplicación Fotos.

Es decir, el teléfono puede reconocer sitios como tu casa, trabajo, restaurantes o establecimientos que visitas regularmente. Sin embargo, no necesariamente guarda cada paso que das ni crea un seguimiento permanente de todos tus movimientos.

El número de registros también puede variar entre usuarios, dependiendo del uso del dispositivo, los permisos de ubicación y el tiempo que la función haya permanecido activada. Por ello, que una persona encuentre cientos de registros no significa que todos los iPhone almacenen exactamente la misma cantidad.

¿Apple puede ver dónde has estado?

Este es uno de los puntos más polémicos; Apple señala que la información relacionada con las ubicaciones importantes está protegida mediante cifrado de extremo a extremo. Esto significa que los datos están diseñados para ser consultados desde los dispositivos vinculados a la cuenta del usuario y no para que la empresa pueda revisarlos libremente.

Por ello, la afirmación de que Apple entrega automáticamente una base de datos completa de movimientos a las autoridades resulta engañosa. La compañía puede responder a solicitudes legales con la información que tenga disponible, pero asegura que no puede leer los datos protegidos con este tipo de cifrado.

Otro escenario sería que las autoridades consiguieran acceso directo al teléfono dentro de una investigación, aunque esto dependería del desbloqueo del dispositivo y de los procedimientos legales correspondientes.

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¿Cómo revisar y desactivar la función?

Los usuarios pueden consultar esta herramienta desde:

Configuración > Privacidad y seguridad > Localización > Servicios del sistema > Ubicaciones importantes y rutas.

El iPhone podría solicitar Face ID, Touch ID o el código de desbloqueo para entrar.

Desde ese apartado es posible revisar la información disponible, desactivar la función y borrar el historial almacenado.

Así que sí, el iPhone puede guardar lugares y trayectos relevantes, pero hablar de un “mapa secreto con absolutamente todos tus movimientos” exagera el funcionamiento real de la herramienta.