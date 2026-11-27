Los trabajos para modernizar una de las mayores plataformas informáticas de las fuerzas armadas de Estados Unidos destaparon un acceso no autorizado.

El hallazgo, divulgado este viernes 27 de noviembre, frenó la migración de aplicaciones y bloqueó actualizaciones de programas que ya estaban en servicio. Los investigadores pidieron apoyo al Comando Cibernético estadounidense para evaluar el alcance de la intrusión.

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La plataforma afectada es Cloud One, la principal nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Tres personas familiarizadas con el caso dijeron a Reuters que los atacantes lograron entrar al sistema. Dos de ellas señalaron que el acceso se descubrió en el último mes, durante los trabajos de modernización.

La nube reúne datos de radares y registros de armamento

Cloud One aloja aplicaciones de nómina, logística y mantenimiento, pero también sistemas ligados a la operación militar. Uno reúne datos de radares de defensa aérea y otras fuentes de América del Norte. Otro permite dar seguimiento a bombas y misiles en más de 200 instalaciones de la Fuerza Aérea estadounidense alrededor del mundo.

La plataforma comenzó a desarrollarse en 2017 para concentrar aplicaciones de la institución. En marzo de este año, la contratista Leidos anunció un acuerdo de 454.9 millones de dólares para modernizarla. Cloud One opera con servicios de Amazon, Microsoft, Google y Oracle.

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¿Qué se sabe del alcance del ataque?

Tras el hallazgo se suspendió el traslado de aplicaciones administrativas a Cloud One y se bloquearon actualizaciones de programas que ya funcionaban en la plataforma. Una de las fuentes consultadas por Reuters dijo que también se retiraron permisos de administrador a algunos usuarios.

La Fuerza Aérea indicó que mantiene medidas para proteger su información y sus operaciones, y declinó dar detalles sobre el estado de sus sistemas. Hasta la publicación del reporte, seguía sin conocerse quiénes estaban detrás de la intrusión, a qué información accedieron o si lograron extraer datos.

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El caso se suma a los incidentes en la CIA, el FBI y el Tesoro

Esta misma semana se reportó una intrusión en un sistema que manejaba información no clasificada de la CIA y de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. El FBI investiga un aparente acceso ilegal a una base de datos policial de alcance nacional, mientras que una oficina del Departamento del Tesoro desconectó parte de sus sistemas el miércoles tras detectar un acceso no autorizado.

Hasta ahora, no se ha establecido públicamente un vínculo entre esos casos y la intrusión en Cloud One.