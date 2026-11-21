Consultar un recibo de sueldo, registrar la jornada laboral o pedir el reembolso de un gasto médico son trámites de rutina para el personal de la Comisión Europea. En Bruselas, esas gestiones quedaron interrumpidas durante varios días, después de que el organismo desconectó aplicaciones internas para contener un ciberataque.

La Comisión confirmó públicamente el incidente el jueves 19 de noviembre y reconoció que los atacantes emplearon una herramienta de inteligencia artificial disponible al público. Los primeros indicios se detectaron el 22 de octubre y, cuatro días después, una revisión preliminar confirmó el ataque. Para cuando se dio a conocer el caso, la mayoría de las aplicaciones ya había vuelto a funcionar.

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¿Qué sistemas quedaron fuera de servicio?

De acuerdo con Politico, las interrupciones se prolongaron por más de diez días y afectaron plataformas que el personal utiliza para consultar recibos de nómina, solicitar permisos, registrar horas de trabajo y tramitar reembolsos médicos. También hubo afectaciones en servicios internos de traducción.

Thomas Regnier, portavoz de la Comisión Europea, explicó que las aplicaciones se desconectaron como medida de protección. Agregó que se informó a las áreas afectadas y al Supervisor Europeo de Protección de Datos.

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Sobre el tiempo que pasó antes de hacer público el caso, Regnier señaló que divulgar las medidas defensivas mientras se aplicaban podía reducir su eficacia.

¿Qué tiene que ver ARTEX con el ataque?

El nombre de ARTEX surgió en el reporte de Politico, según el cual CERT-EU, el equipo de ciberseguridad de las instituciones europeas, identificó el uso de esa herramienta en el ataque. En su comparecencia, Regnier confirmó el uso de inteligencia artificial y dejó sin identificar el programa empleado.

ARTEX utiliza IA para automatizar parte de la búsqueda de puntos débiles en sistemas informáticos. A principios de noviembre, CERT-EU advirtió que su disponibilidad pública podía facilitar ataques más rápidos y a mayor escala. En el caso de la Comisión Europea, sigue sin conocerse hasta dónde llegó la intrusión.

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¿Se robaron datos del personal?

Hasta el momento de la comparecencia, la Comisión Europea dijo que no había encontrado evidencia de una filtración que afectara al conjunto de su personal. Regnier señaló que desconocía si hubo una exigencia de rescate y evitó atribuir el ataque a un grupo o a un país.

Con la mayoría de las aplicaciones de vuelta en línea, la investigación sigue abierta. Bruselas aún tiene por aclarar quién estuvo detrás del ataque y a qué información pudo acceder antes de que se desconectaran los sistemas.