Una prueba del gobierno de Estados Unidos puso a cuatro de los asistentes de inteligencia artificial más utilizados frente a solicitudes que sus sistemas de seguridad debían frenar. Los resultados, divulgados este miércoles 18 de noviembre, ya llevaron a una senadora a anunciar que el tema estará entre las primeras audiencias del próximo Congreso.

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) probó ChatGPT, Gemini, Claude y Grok durante la primavera de 2026. En menos de 12 horas por plataforma, los investigadores obtuvieron información que, según la auditoría, podría ayudar a planear ataques con víctimas o provocar daños a la red eléctrica.

También te puede interesar: ¿Skynet eres tú? IA 'escapa' durante una prueba y realiza un ciberataque por su cuenta

¿Qué encontraron los investigadores?

En dos de las pruebas, las plataformas generaron información para planear atentados con explosivos. En las otras dos, las respuestas se centraron en ataques contra infraestructura eléctrica con el propósito de causar daños económicos.

Los investigadores consultaron a especialistas e hicieron visitas de campo para comprobar partes de las propuestas. Encontraron errores en algunos detalles, como la ubicación de caminos. Aun así, la GAO consideró viable parte de la información obtenida.

El informe identifica a los cuatro asistentes que participaron, pero presenta los resultados con letras, de modo que la versión pública deja sin identificar qué plataforma generó cada respuesta.

También te puede interesar: ¿Estamos bajo ciberataque? El aviso del FBI que encendió las alarmas

¿Qué dijeron las empresas?

Anthropic, desarrolladora de Claude, dijo que toma en serio el hallazgo y señaló que no pudo verificar los resultados por su cuenta. Google indicó que las pruebas se hicieron con versiones anteriores de sus modelos y que ha seguido trabajando para mejorarlos.

OpenAI, responsable de ChatGPT, reconoció que aún queda trabajo por hacer en materia de seguridad. Por su parte, la empresa detrás de Grok afirmó que sigue incorporando mejoras con cada versión de su modelo.

También te puede interesar: ¿La inteligencia artificial podría salirse de control? Expertos piden frenar su desarrollo

El caso llegará al Senado

La senadora demócrata Maggie Hassan, quien se prepara para presidir el Comité de Seguridad Nacional del Senado, dijo que dedicará una de sus primeras audiencias de enero a los riesgos de la inteligencia artificial y a las formas de mejorar sus controles.

Una de las preguntas que deja la auditoría es si las protecciones de estos asistentes funcionan cuando alguien insiste después de que el sistema rechaza una solicitud. En las pruebas, hubo plataformas que primero se negaron a responder y después terminaron proporcionando información que sus propios controles buscaban restringir.