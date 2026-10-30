¿Qué estados tendrán lluvias muy fuertes y heladas este fin de semana en México?

En este fin de semana en donde muchas personas acuden a celebrar las festividades del Día de Muertos, el cima tendrá diversos fenómenos atmosféricos para generar desde lluvias y rachas de viento hasta un descenso significativo en la temperaturas por motivo de un frente frío.

El escenario climático iniciará este viernes 30 de octubre debido a la presencia de vaguadas o depresión barométrica alargada en el Norte y Noreste del país. Este ascenso de aire, en combinación con divergencia en altura y la entrada de humedad proveniente del océano Pacífico impulsada por la corriente en chorro sub tropical provocará lluvias fuertes en algunos estados.

¿En qué estados habrá lluvias fuertes?

A consecuencia de esta combinación de sistemas, mantendrán la probabilidad de lluvias fuertes de 25 a 50 mm en áreas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Sinaloa. A la par, tambien se esperan lluvias en 11 entidades y lluvias aisladas en gran parte del Centro y Oriente del país. Para día sábado, las lluvias intensas tendrán presencia en estos estados:

Baja California

Sonora

zonas del sur de Sonora

Sinaloa

Nuevo León

Tamaulipas

Oaxaca

Península de Yucatán

Y para el domingo 1 de noviembre este fenómeno meteorológico alcanzará su punto máximo y se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm en Baja California y el noroeste y norte de Sonora, lluvias fuertes de 25 a 50 mm en Baja California Sur y el noroeste de Chihuahua, además de que se prevén rachas de hasta 70 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Se aproxima nuevo frente frío

Asimismo el viento registrará rachas de hasta 60 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, para la madrugada del sábado se presentarán heladas con temperaturas mínimas de -5 a 0 grados centígrados en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Para el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, las condiciones meteorológicas se verán intensificadas con el progreso e ingreso de un frente frío al Noroeste del territorio nacional.

Por lo que al sumarle la vaguada estos dos sistemas interactúan en niveles medios y altos de las tropósfera y con la corriente un chorro sub tropical y podría original rachas de vientos considerables y precipitaciones con intensidad.