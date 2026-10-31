¿Qué estamos protegiendo cuando hablamos de Seguridad Nacional?

E N México hablamos constantemente de seguridad. Escuchamos anuncios de operativos, detenciones, despliegues y nuevas medidas contra la delincuencia. Pero hay una pregunta que rara vez acompaña esas noticias: ¿qué estamos protegiendo realmente cuando hablamos de Seguridad Nacional?

La pregunta importa porque no todo lo que amenaza a México se manifiesta mediante violencia, ni toda respuesta visible fortalece necesariamente al Estado. Algunas vulnerabilidades se acumulan silenciosamente: instituciones que pierden capacidad, decisiones que no corrigen las causas de los problemas y territorios donde la autoridad encuentra dificultades para ejercer sus funciones.

La seguridad pública es indispensable. Proteger a las personas, prevenir delitos y procurar justicia son responsabilidades irrenunciables. Sin embargo, la Seguridad Nacional tiene un alcance mayor. Nuestra legislación contempla la preservación de la soberanía, el orden constitucional, las instituciones democráticas y la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.

No son expresiones abstractas. Pensemos en la delincuencia organizada. Cuando un grupo criminal extorsiona a comerciantes, comete delitos que deben perseguirse. Pero cuando impone reglas a comunidades, condiciona decisiones públicas o limita el funcionamiento de instituciones, aparece otra pregunta: ¿hasta qué punto está comprometiendo la capacidad efectiva del Estado para cumplir sus responsabilidades?

La dimensión estratégica se agrava cuando existe colusión entre autoridades y organizaciones criminales. Los casos judicialmente acreditados impiden negar el fenómeno, aunque su extensión debe determinarse con evidencia. Cuando un funcionario utiliza su autoridad para proteger al crimen, no solamente traiciona una responsabilidad: convierte una capacidad institucional en instrumento de la amenaza. Reconocerlo no desacredita a todas las instituciones; permite identificar una vulnerabilidad que debe investigarse y corregirse.

La gravedad estratégica no depende solamente de la violencia registrada. Importa cuánto poder criminal se acumula, dónde se ejerce, qué instituciones alcanza y qué capacidad conserva el Estado para impedirlo. Tampoco toda deficiencia administrativa o controversia política constituye, por sí misma, un problema de Seguridad Nacional. Su dimensión depende del alcance y las consecuencias sobre funciones esenciales del Estado.

Aquí surge una distinción necesaria. Una respuesta puede ser oportuna sin resultar suficiente. Un operativo puede contener temporalmente una amenaza sin eliminar las condiciones que la reproducen. Una institución puede informar numerosas actividades sin demostrar que mejoró sus resultados. "Informar lo realizado no equivale a demostrar lo conseguido".

Y la evaluación no se limita a las amenazas criminales. Pensemos en las instituciones encargadas de planear, coordinar, impartir justicia o atender emergencias. Si pierden experiencia, memoria institucional o capacidad técnica, el deterioro puede pasar inadvertido hasta que una crisis exige respuestas. Una institución no se fortalece solamente porque recibe recursos o atribuciones: debe demostrar que cumple mejor su función. Sin continuidad, cada administración corre el riesgo de comenzar de nuevo, desperdiciar aprendizajes y repetir errores que el país ya pagó.

Por eso, la Seguridad Nacional no debe evaluarse solamente por lo que se dice y hace, sino por lo que efectivamente se logra proteger. ¿Disminuyeron las vulnerabilidades? ¿Mejoró la capacidad de las instituciones? ¿Se preservaron las condiciones para ejercer la autoridad dentro de la Constitución?

Responder exige información confiable, indicadores interpretados en su contexto y evaluaciones capaces de reconocer avances, insuficiencias y errores. El dato es el comienzo, nunca la conclusión. Corregir una decisión equivocada no debilita al Estado; persistir en ella puede hacerlo.

También exige anticipación. Los problemas estratégicos rara vez respetan los tiempos de las administraciones. Pueden desarrollarse durante años y manifestarse cuando las opciones de respuesta ya se han reducido. Anticipar no es adivinar el futuro: es comprender cambios, valorar escenarios y preparar capacidades antes de que una crisis obligue a improvisar.

Esto conduce a una distinción esencial. Los gobiernos tienen prioridades, programas y plazos propios; el Estado debe preservar responsabilidades constitucionales que trascienden esos periodos.

Una decisión no debería juzgarse únicamente por su efecto inmediato, sino por lo que deja fortalecido -o debilitado- para quienes deberán actuar después.

De ahí una pregunta que merece respuestas sustentadas, sin descalificaciones ni complacencias: ¿las acciones del Estado están reduciendo vulnerabilidades y fortaleciendo su capacidad para cumplir sus fines constitucionales?

La respuesta no puede construirse solamente con declaraciones oficiales ni percepciones aisladas. Requiere contrastar evidencias, formular mejores preguntas y aceptar que una política puede necesitar correcciones, incluso cuando sus propósitos sean legítimos.

Comprender la Seguridad Nacional significa mirar más allá de las amenazas inmediatas y preguntarnos qué condiciones permiten a México conservar su soberanía, sus instituciones y su capacidad para decidir su futuro.

Porque proteger a México no comienza cuando aparece una crisis. Comienza cuando comprendemos nuestra realidad, reconocemos nuestras vulnerabilidades y construimos las capacidades para enfrentarlas.

"Proteger a México comienza por comprenderlo".

* El autor de esta colaboración es General de División Estado Mayor y Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.