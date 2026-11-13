¿Qué hacer en caso de encontrar una serpiente en casa? Esto dice un experto

Ante el reporte de la Secretaría de Salud de 23 personas atendidas por mordeduras de serpiente en Durango, el subdirector del Zoológico Sahuatoba Cruz Peña, informó al respecto que para estas fechas termina la temporada de mayor actividad de estos animales, ya que, debido a las bajas temperaturas, comienzan a esconderse o resguardarse.

“La temporada de lluvias es cuando más serpientes se ven; en este caso, las peligrosas de aquí son las de cascabel”, explicó el subdirector Cruz Peña, al referirse a los avistamientos de serpientes y otros animales silvestres en la ciudad.

Dijo que, a partir de estás fechas, las serpientes entran en un periodo de latencia, durante el cual pueden permanecer escondidas toda la temporada de frío, sin alimentarse y hasta que nuevamente comienza a sentirse el calor del sol sobre las rocas y la tierra, momento en que vuelven a salir.

“Entonces, ahorita, en esta temporada, ya no se van a ver los animales. En temporada de frío, lo que pasa es que se empiezan a esconder entre las rocas o algunas buscan lugares donde haya más calor”.

ACTÚAN A LA DEFENSIVA

En cuanto a las mordeduras que se registran, el especialista explicó que, en algunos casos, ocurren porque las personas intentan manipular o pisar a las serpientes. Sin embargo, debido a su rapidez, en ocasiones resulta difícil esquivarlas.

La recomendación a la población es no intentar manipularlas ni golpearlas, ya que esto puede provocar que la serpiente trate de defenderse.

“Una cascabel adulta puede tener un rango de hasta un metro de distancia para lanzarse con la mordida”.

Comentó que no se trata de que las serpientes persigan a las personas, pues, por lo general, siempre tratan de huir o mantenerse cerca del lugar donde se encuentran. Por ello, no se debe intentar sacarlas ni buscarlas.

“A la gente, en cuanto las ve, se le recomienda avisar, sobre todo si es dentro del hogar o en una zona urbana, reportarlo a Protección Civil, a la Policía Ambiental o a la Profepa. Todas estas dependencias cuentan con el equipo y los conocimientos para identificar si son venenosas o no, así como para retirarlas del lugar”.

Al momento de rescatarlas y revisarlas, se han encontrado ejemplares heridos debido a que algunas personas han intentado manipularlos o matarlos.

CAPACITACIÓN SOBRE REPTILES

En cuanto a las personas interesadas en capacitarse para conocer más sobre las serpientes y otros reptiles, pueden participar en algunas de las capacitaciones que se ofrecen en el Zoológico Sahuatoba.

Ante el avistamiento de cualquier especie, lo principal es darle su espacio, mantener la distancia y reportar la situación a las autoridades. Nunca se debe intentar atraparla o atacarla.

“Es mejor, si ya ubicaron a la especie en algún lugar, tratar de aislar ese sitio para que no salga y no se mueva de ahí, no agredirla, no tratar de moverla y llamar para que la retiren”.

El subdirector mencionó que la próxima semana se llevará a cabo un curso sobre reptiles, enfocado en su manejo y medicina, impartido por unos hermanos veterinarios de apellido Reina, quienes llegarán de Puebla.

“Va dirigido hacia gente que tiene como mascotas reptiles, a profesionales como médicos veterinarios, biólogos, gente que trabaje en alguna tienda de mascotas o simplemente gente que quiera aprender sobre el tema de los reptiles”, puntualizó.