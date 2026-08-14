¿Qué hacer en Nombre de Dios? La escapada perfecta de fin de semana

A menos de una hora de la capital duranguense, existe un destino que combina historia, naturaleza, gastronomía y tradición. Se trata de Nombre de Dios, el Pueblo Mágico más antiguo de Durango, un lugar ideal para quienes buscan una escapada de fin de semana sin recorrer grandes distancias.

Ubicado a unos 50 kilómetros de la ciudad de Durango, este municipio ofrece la posibilidad de disfrutar una visita de ida y vuelta en un solo día, aunque también invita a quedarse una o dos noches para descubrir con calma sus atractivos, descansar en alguno de sus hoteles y disfrutar de una experiencia más relajada.

Con opciones de hospedaje que incluyen alberca, áreas de descanso, spa y restaurantes con servicio a la carta, Nombre de Dios se ha convertido en una alternativa cada vez más atractiva para quienes desean desconectarse de la rutina sin salir del estado.

VIAJE ENTRE HISTORIA Y ARQUITECTURA

Recorrer las calles de Nombre de Dios es adentrarse en varios siglos de historia. El municipio fue uno de los primeros asentamientos de la Nueva España en el norte del país y conserva importantes construcciones virreinales.

Uno de sus principales atractivos es el Templo de San Francisco, considerado el recinto católico más antiguo del norte de México. Fundado durante el siglo XVI, forma parte de la historia de la evangelización en la región y continúa siendo uno de los símbolos más representativos del Pueblo Mágico.

La visita puede continuar por el Templo de Jesús Nazareno y la Iglesia de San Pedro Apóstol, edificios que destacan por su arquitectura y por el patrimonio histórico que resguardan.

Para quienes disfrutan del turismo cultural, la Ex Hacienda de Juana Guerra ofrece una mirada al pasado colonial de Durango. Construida a finales del siglo XVI, conserva elementos originales que permiten imaginar cómo era la vida en la región hace varios siglos.

NATURALEZA Y GASTRONOMÍA

Más allá de su legado histórico, Nombre de Dios también sorprende por sus paisajes naturales. Uno de los sitios más visitados es la Cascada El Saltito, una caída de agua de aproximadamente 20 metros de altura que crea un contraste espectacular con el paisaje semidesértico que caracteriza a buena parte del estado. La zona es ideal para tomar fotografías, caminar y disfrutar del entorno natural.

Por otro lado, ninguna visita a Nombre de Dios está completa sin probar su gastronomía. Las tradicionales gorditas son uno de los platillos más buscados por visitantes y habitantes. Rellenas de diferentes guisos, representan uno de los sabores más característicos del municipio y una parada obligada.

Otro de los grandes protagonistas es el mezcal artesanal. Gracias a su denominación de origen, Nombre de Dios se ha consolidado como uno de los referentes de esta bebida en Durango.

Las vinatas de la región permiten conocer parte del proceso de elaboración, degustar diferentes variedades e incluso probar productos derivados, como las populares nieves sabor mezcal.

QUEDARSE UNA NOCHE MÁS

Aunque muchas personas optan por visitar Nombre de Dios durante un solo día, cada vez más viajeros eligen convertir la experiencia en un fin de semana completo. Los hoteles de la zona ofrecen alternativas para distintos presupuestos, desde espacios familiares hasta opciones enfocadas en el descanso y el bienestar.

Ya sea para descubrir templos centenarios, refrescarse en un ojo de agua, admirar una cascada, degustar mezcal artesanal o simplemente descansar lejos del ritmo cotidiano, este Pueblo Mágico ofrece una experiencia completa a menos de una hora de casa.