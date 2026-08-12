¿Qué ocurre en Durango? Esto se sabe de la presencia de la Marina en la ciudad

La movilización de unidades federales y el sobrevuelo de una aeronave durante la madrugada generaron inquietud este miércoles entre habitantes de distintos puntos de la ciudad de Durango.

Aunque hasta el momento ninguna autoridad ha emitido información oficial sobre estas acciones,

Revisiones en bulevar de la Juventud

De manera extraoficial se reportó la presencia de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes fueron observados realizando revisiones sobre el bulevar de la Juventud.

En el lugar fueron captadas varias camionetas oficiales y personal armado que presuntamente inspeccionó algunos vehículos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota informativa, no se tiene conocimiento de personas detenidas o aseguramientos relacionados con esta movilización.

Una unidad fue vista desde la mañana

Las primeras versiones surgieron durante la mañana, luego de que una camioneta de la Marina fuera fotografiada mientras circulaba por calles de la capital.

Horas después se observó a más unidades y elementos sobre el bulevar de la Juventud. De manera extraoficial, trascendió que estas acciones formarían parte de un operativo federal; sin embargo, se desconoce su objetivo y las autoridades no han confirmado dicha versión.

La movilización ocurre después del ataque armado registrado contra un campamento militar en Tayoltita, municipio de San Dimas. Por ahora no existe información oficial que relacione ambos acontecimientos.

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¿Era un dron el que sobrevoló Durango?

Durante la madrugada también se reportó un ruido constante en el cielo, lo que generó versiones sobre el supuesto sobrevuelo de un dron.

Información extraoficial señala que se habría tratado de una aeronave Beechcraft King Air 350ER de la Fuerza Aérea Mexicana, la cual presuntamente permaneció sobre la ciudad aproximadamente dos horas, entre las 04:30 y las 06:30 horas.

Hasta ahora tampoco se ha confirmado si el recorrido de esta aeronave y la presencia de la Marina corresponden a una misma operación. Se espera que las autoridades federales den a conocer información que permita esclarecer el motivo del despliegue.