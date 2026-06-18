¿Qué pasa con el papá de Messi? Este es su estado de salud tras desmentir rumores de su muerte

Después de que las noticias en Argentina y a nivel internacional se llenaron con titulares sobre la muerte del padre de Lionel Messi, este jueves 18 de junio su familia emitió un comunicado desmintiendo la situación.

Todo se derivó de la declaración de una conductor en un canal de streaming, pues mientras estaban en vivo intervino para anunciar que Jorge Messi, padre de "La Pulga", había fallecido.

Esto generó gran revuelo y otros medios en ese mismo país y a nivel internacional lo retomaron , sin embargo, minutos después en el mismo programa habría desmetido el hecho.

Ante esto el comunicado emitido por el equipo de Messi manifestó que no había ocurrido ninguna pérdida para el astro argetino, sin embargo, Jorge sí se encuentra pasando por una situación de salud.

¿Qué tiene el papá de Messi y cuál es su estado de salud?

"Ante las versiones, rumores y especulaciones que ha circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", inicia el comunicado difundido en redes sociales.

Tras esto, la familia de Jorge Messi no dio mayores detalles sobre la situación médica por la que está atravesando, sin embargo, añadió que se encuentra bajo seguimiento medico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

Asimismo, pidió que se respeten al padre de Lio y que no hagan caso a cualquier versión que se difunda por otros medios, pues ellos son la única fuente que puede confirmar o descartar cosas.

"Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de jorge y de toda su familia durante este proceso", finaliza.

Jorge Messi: la parte importante de la carrera de Lio

El nombre de Jorge Messi no solo resuena por ser el padre de uno de los grandes jugadores de la Selección Argetina, sino también porque ha sido parte fundamental de su carrera profesional.

De acuerdo a investigaciones periodísticas, él se ha encargado de acompañar, representar y gestionar distintas situaciones relacionadas con su trayectoria como futbolista.

Los inicios de "La Pulga" han estado marcados por la presencia de Messi padre, por lo que sus consejos y gestión ayudaron a que hoy Lio sea una de las máximas leyendas del futbol mundial.