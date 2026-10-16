¿Qué pasó con la peste neumónica en Rusia? Termina vigilancia, pero sigue sin aclararse la muerte

Dos semanas después de que la muerte de una trabajadora de un laboratorio en Siberia encendiera las alertas por un posible caso de peste neumónica, una pregunta sigue pendiente: ¿qué provocó la enfermedad que acabó con su vida?

Rusia dio por concluidas las medidas preventivas y sostiene que no hubo una infección por peste. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene el seguimiento porque todavía no se ha identificado el agente causante del fallecimiento.

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¿Qué ocurrió en el laboratorio de Rusia?

Daria Shipilova, de 28 años, trabajaba en el Instituto de Investigación contra la Peste de Irkutsk, una instalación dedicada al estudio de enfermedades peligrosas. Fue hospitalizada el 29 de septiembre con neumonía grave y murió el 2 de octubre.

Su fallecimiento y las medidas de aislamiento posteriores despertaron preocupación internacional ante la posibilidad de una infección relacionada con su trabajo.

Las autoridades rusas clasificaron la muerte como una neumonía de origen desconocido y negaron que hubiera ocurrido un accidente en el instituto. La sospecha inicial de peste neumónica no se convirtió en un diagnóstico confirmado.

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Rusia concluyó las medidas preventivas

El 8 de octubre, el organismo sanitario ruso Rospotrebnadzor anunció que habían terminado las medidas para prevenir una posible propagación. También rechazó los reportes sobre un supuesto segundo caso de peste en la región.

La vigilancia de las personas que tuvieron contacto con la trabajadora concluyó sin que se notificaran nuevos casos graves vinculados con ella.

Aunque los primeros reportes mencionaban varios hospitales en cuarentena, Rusia informó posteriormente a la OMS que la restricción se aplicó únicamente en el hospital donde fue atendida.

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¿Por qué la OMS mantiene el seguimiento?

En su informe del 10 de octubre, la OMS señaló que no había identificado evidencia de transmisión en curso con la información proporcionada por Rusia.

No obstante, advirtió que la falta de un diagnóstico limita la certeza de su evaluación. Sin conocer qué causó la neumonía, tampoco puede valorar de manera independiente si el periodo de vigilancia permitió descartar todas las causas posibles.

El organismo considera que una exposición relacionada con el laboratorio todavía no puede excluirse por completo, lo cual no significa que haya confirmado un accidente.

Hasta la información disponible este 16 de octubre, el caso continúa sin una explicación definitiva. La OMS recomienda continuar la investigación y no plantea restricciones a los viajes ni al comercio por este episodio.