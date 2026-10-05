¿Qué sabemos de la alerta sanitaria en Rusia? Cuarentena tras muerte de investigadora de la peste

La muerte de una trabajadora de un instituto dedicado al estudio de la peste puso bajo vigilancia sanitaria a una región de Siberia, en Rusia. Las restricciones hospitalarias y el seguimiento de sus contactos encendieron las alarmas, mientras persisten diferencias entre los reportes periodísticos y la explicación oficial.

Aunque medios regionales han señalado una posible infección por peste neumónica, las autoridades rusas sostienen que la mujer presentó una neumonía de origen desconocido y que los análisis no detectaron microorganismos relacionados con su actividad laboral. Hasta este lunes 5 de octubre, el diagnóstico de peste no estaba confirmado públicamente.

También te puede interesar: Y ahora, una ameba 'comecerebros': causa primera muerte en Yucatán y vigilan a 240 personas

¿Quién era la trabajadora y qué ocurrió?

La fallecida fue identificada por medios rusos como Daria Shipilova, de 28 años, empleada del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk para Siberia y el Lejano Oriente.

De acuerdo con la prensa regional, ingresó el 29 de septiembre a un hospital de Shelejov, una localidad cercana a Irkutsk, y murió posteriormente. Su vínculo con el laboratorio alimentó las sospechas sobre una posible exposición a la bacteria causante de la peste.

Entre las versiones difundidas figura la supuesta rotura de una probeta con material infeccioso. Sin embargo, Rospotrebnadzor, el organismo ruso de vigilancia sanitaria, informó que una revisión de las condiciones de bioseguridad no encontró accidentes durante el manejo de microorganismos patógenos.

¿Cuántas personas están bajo vigilancia?

Reportes de medios rusos sitúan en alrededor de 200 el número de personas que tuvieron contacto con la trabajadora y fueron sometidas a cuarentena u observación médica. La responsable de vigilancia sanitaria de Rusia, Anna Popova, viajó a la región para atender la situación.

El medio independiente Gente del Baikal reportó restricciones de tres semanas en al menos cuatro hospitales de Irkutsk: los hospitales clínicos municipales 1, 3 y 10, además del hospital infantil Ivano-Matreninski. También se difundieron reportes sobre restricciones en una maternidad.

La autoridad sanitaria confirmó que los contactos fueron identificados y sometidos a seguimiento con pruebas de laboratorio. Entre ellos se detectaron dos casos de COVID-19 y dos infecciones por rinovirus, sin identificar otros agentes infecciosos, según su comunicado.

También te puede interesar: Primer caso de Gusano Barrenador en humano en el estado de Durango

¿Qué es la peste neumónica?

La peste es una enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis. Su forma neumónica afecta los pulmones y puede transmitirse entre personas mediante gotículas respiratorias.

Según la Organización Mundial de la Salud, puede avanzar rápidamente y ser mortal sin atención temprana. Sin embargo, puede tratarse con antibióticos cuando se identifica a tiempo. Entre los síntomas generales figuran fiebre repentina, escalofríos, dolor de cabeza y debilidad.

Sobre el episodio en Rusia, la OMS indicó a Reuters que, con la información disponible, el riesgo para la población general parece bajo. Esa evaluación podrá actualizarse conforme se conozcan nuevos datos del caso.